Достижения.рф

В Подмосковье продолжают строительство жилого комплекса «G3 Театральный»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Московской области строят новый ЖК «G3 Театральный». Девелопер G3 Group реализует проект в Раменском округе, сообщили в региональном Минжиле.



Активно идут работы в доме №2. Строители установили 90% окон, начали монтировать балконные ограждения и заканчивают утепление контура. Здесь уже подключили газопровод. Специалисты запускают котельную и подают тепло в подвальную часть.

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Там уже полностью смонтировали инженерные системы, а в квартирах проложили трубы отопления. В общественных пространствах штукатурят стены, на балконах уже залили стяжку.

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
ЖК «G3 Театральный» сочетает комфорт современного городского жилья и уют пригорода. В комплексе также построят детский сад на 65 мест и помещения под аренду. Недалко от ЖК есть станция МЦД-3 «Ильинская».

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковье девелоперы — ПИК, «Самолет», ГК «Гранель», ФСК и другие — строят всю необходимую социнфраструктуру в новых микрорайонах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.
.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0