В Подмосковье продолжают строительство жилого комплекса «G3 Театральный»

17 ноября 2025, 09:20

В Московской области строят новый ЖК «G3 Театральный». Девелопер G3 Group реализует проект в Раменском округе, сообщили в региональном Минжиле.

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области



Активно идут работы в доме №2. Строители установили 90% окон, начали монтировать балконные ограждения и заканчивают утепление контура. Здесь уже подключили газопровод. Специалисты запускают котельную и подают тепло в подвальную часть.Там уже полностью смонтировали инженерные системы, а в квартирах проложили трубы отопления. В общественных пространствах штукатурят стены, на балконах уже залили стяжку.ЖК «G3 Театральный» сочетает комфорт современного городского жилья и уют пригорода. В комплексе также построят детский сад на 65 мест и помещения под аренду. Недалко от ЖК есть станция МЦД-3 «Ильинская».В Подмосковье девелоперы — ПИК, «Самолет», ГК «Гранель», ФСК и другие — строят всю необходимую социнфраструктуру в новых микрорайонах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.