В Подмосковье с начала года построили 100 многоквартирных домов

12 августа 2025, 20:37

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В Московской области с начала года ввели в эксплуатацию 100 многоквартирных домов. Это 1,2 млн кв. метров жилья, сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.





По данным ведомства, ещё 6,4 млн кв. м введено в индивидуальном жилищном строительстве. Это самый высокий показатель среди регионов от общего ввода жилья в стране.

«Больше всего квадратных метров МКД введено в городском округе Домодедово – 162 тыс., в Одинцовском (138 тыс. кв. м) и Ленинском (127 тыс. кв. м) городских округах. А Раменский, Истра и Дмитровский – среди лидеров муниципальных образований по объёмам ввода индивидуальных домов», – уточнили в министерстве.