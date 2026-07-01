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В Подмосковье продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в Люберцах и Котельниках

Фото: iStock/Vladyslav Mokhnachenko

Энергетики «Россети Московский регион» продолжают восстановление электроснабжения в ряде населенных пунктов округов Люберцы и Котельники после технологического нарушения на подстанции. В настоящее время подача электроэнергии возобновлена уже более чем у 80% ранее обесточенных потребителей, однако работы на отдельных участках продолжаются.



Как уточнили в компании, полностью восстановлено электроснабжение в поселках Красково и Малаховка. В остальных населенных пунктах специалисты продолжают оперативные работы по подключению потребителей.

К ликвидации последствий привлечены 20 бригад «Россети Московский регион» — 68 энергетиков и 20 единиц спецтехники. Для ускорения восстановления используются резервные схемы электроснабжения, а также задействованы 60 резервных источников питания, которые временно обеспечивают потребителей электроэнергией.

В компании отмечают, что восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме до полного устранения последствий технологического нарушения и восстановления подачи электроэнергии всем потребителям.

Анастасия Чинкова

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