В Подмосковье продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в Люберцах и Котельниках
Энергетики «Россети Московский регион» продолжают восстановление электроснабжения в ряде населенных пунктов округов Люберцы и Котельники после технологического нарушения на подстанции. В настоящее время подача электроэнергии возобновлена уже более чем у 80% ранее обесточенных потребителей, однако работы на отдельных участках продолжаются.
Как уточнили в компании, полностью восстановлено электроснабжение в поселках Красково и Малаховка. В остальных населенных пунктах специалисты продолжают оперативные работы по подключению потребителей.
К ликвидации последствий привлечены 20 бригад «Россети Московский регион» — 68 энергетиков и 20 единиц спецтехники. Для ускорения восстановления используются резервные схемы электроснабжения, а также задействованы 60 резервных источников питания, которые временно обеспечивают потребителей электроэнергией.
В компании отмечают, что восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме до полного устранения последствий технологического нарушения и восстановления подачи электроэнергии всем потребителям.
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