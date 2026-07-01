В Подмосковье продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в Люберцах и Котельниках

01 июля 2026, 11:45

Фото: iStock/Vladyslav Mokhnachenko

Энергетики «Россети Московский регион» продолжают восстановление электроснабжения в ряде населенных пунктов округов Люберцы и Котельники после технологического нарушения на подстанции. В настоящее время подача электроэнергии возобновлена уже более чем у 80% ранее обесточенных потребителей, однако работы на отдельных участках продолжаются.