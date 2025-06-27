В Подмосковье продолжаются выездные вакцинации домашних животных

Жители Подмосковья могут позаботиться о здоровье своих питомцев, не посещая ветеринарные клиники. С апреля по осень в регионе проводятся выездные вакцинации животных, организованные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Специально оборудованные мобильные ветеринарные пункты работают в отдалённых деревнях, селах и садовых товариществах. В июле запланировано 359 таких выездов.
Владельцы животных могут бесплатно привить питомцев от бешенства отечественным препаратом, а также за дополнительную плату сделать прививки от других заболеваний. Кроме того, на месте можно зарегистрировать собаку или другое домашнее животное в Едином региональном реестре. Эта процедура обязательна для всех собак, как щенков (в течение 14 дней после достижения ими трёхмесячного возраста), так и взрослых незарегистрированных ранее. По желанию хозяева могут поставить на учёт кошек и других питомцев.
Регистрация повышает шансы вернуть потерявшееся животное и подтвердить право собственности.Актуальный график выездных пунктов на июль размещён на сайте Минсельхоза МО. Так, например, 1 июля с 10:00 до 12:00 ветеринары будут работать в деревне Васильевское (Серпухов), а 2 июля — в нескольких СНТ Домодедовского, Луховицкого и Раменского округов.