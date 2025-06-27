В Подмосковье продолжаются выездные вакцинации домашних животных

27 июня 2025, 16:04

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Жители Подмосковья могут позаботиться о здоровье своих питомцев, не посещая ветеринарные клиники. С апреля по осень в регионе проводятся выездные вакцинации животных, организованные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области