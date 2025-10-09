ЖКХ и дороги стали темами приёма граждан у главы Ступина Мужальских
Руководитель городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями провел приём жителей по личным вопросам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Директор завода «Жилевская кремнеорганика», член местного отделения Ассоциации ветеранов СВО попросил принять на обслуживание городским округом очистных сооружений села Ситне-Щелканово, принадлежащих заводу. Он пояснил, что они построены в советское время, и сейчас завод не может обеспечить необходимое обслуживание», – рассказали в администрации.Коммуникации используют для нужд жителей села, поэтому власти рассмотрят возможность принять очистные на баланс округа и включить в программу по модернизации объектов ЖКХ. Заявитель поблагодарил главу муниципалитета за поддержку участников и ветеранов спецоперации.
К Мужальских обратилась также жительница города Ступино с просьбой о строительстве дороги от улицы Карпова до Загумной. В ближайшее время ситуацию оценят на встрече с жителями. В случае согласия всех проживающих дорогу построят.
По всем обращениям жители получили консультации.
В пресс-службе напомнили, что приём проводят регулярно. Записаться можно во вторую и четвёртую среды месяца с 9 до 10 часов в кабинете №115 здания администрации округа по адресу: Ступино, ул. Андропова, 43А/2.