В Подмосковье проходит смена «Послезавтра» для 100 подростков из приграничья

01 октября 2026, 21:39

оригинал Фото: пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

С 23 сентября в Подмосковье на базе актив-отеля «Искра» проходит 47-я молодёжная смена проекта «Послезавтра». Генеральный партнёр — ПАО «Аэрофлот», совместная смена идёт в третий раз.





Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова встретилась с участниками на базе тренировочного центра «Аэрофлота». Ребята попробовали себя в роли пилота на полнопилотажном тренажёре и отработали взлёт, полёт и посадку.

«Поговорили с подростками о впечатлениях от смены и планах на будущее. Иногда такое знакомство с профессией действительно помогает определиться. Два года назад участник «Послезавтра» Кирилл тоже побывал в этом центре. После экскурсии решил стать пилотом. Сегодня учится в Ульяновске и готовится связать жизнь с гражданской авиацией», — рассказала Мария Алексеевна.