В Подмосковье проходит смена «Послезавтра» для 100 подростков из приграничья
С 23 сентября в Подмосковье на базе актив-отеля «Искра» проходит 47-я молодёжная смена проекта «Послезавтра». Генеральный партнёр — ПАО «Аэрофлот», совместная смена идёт в третий раз.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова встретилась с участниками на базе тренировочного центра «Аэрофлота». Ребята попробовали себя в роли пилота на полнопилотажном тренажёре и отработали взлёт, полёт и посадку.
«Поговорили с подростками о впечатлениях от смены и планах на будущее. Иногда такое знакомство с профессией действительно помогает определиться. Два года назад участник «Послезавтра» Кирилл тоже побывал в этом центре. После экскурсии решил стать пилотом. Сегодня учится в Ульяновске и готовится связать жизнь с гражданской авиацией», — рассказала Мария Алексеевна.Львова-Белова отметила, что с ребятами работают психологи и вожатые: для каждого отряда проходят групповые тренинги и индивидуальные консультации. Дети побывали в Русской школе шахмат и Музее «Динамо», встретились с защитником ЦСКА, олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Давитом Чакветадзе и участницей богатырского движения Оксаной Кошелевой.