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В деревне под Волоколамском нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Неразорвавшийся снаряд, пролежавший в земле более 80 лет, обнаружили в деревне Поповкино Волоколамского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.



Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил местный житель, который заметил боеприпас во время земляных работ на садовом участке в частном секторе.

«Прибывшие по вызову взрывотехники определили, что боеприпас является 76-миллиметровым артиллерийским снарядом времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Снаряд поместили в специальный контейнер, увезли от на безопасное расстояние от деревни и там, следуя инструкции, обезвредили. Всё прошло в штатном порядке, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы за день пресекли две кражи из одного и того же магазина.
Лев Каштанов

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