В деревне под Волоколамском нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны

05 августа 2026, 12:40

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Неразорвавшийся снаряд, пролежавший в земле более 80 лет, обнаружили в деревне Поповкино Волоколамского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил местный житель, который заметил боеприпас во время земляных работ на садовом участке в частном секторе.





«Прибывшие по вызову взрывотехники определили, что боеприпас является 76-миллиметровым артиллерийским снарядом времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.