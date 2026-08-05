В деревне под Волоколамском нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны
Неразорвавшийся снаряд, пролежавший в земле более 80 лет, обнаружили в деревне Поповкино Волоколамского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил местный житель, который заметил боеприпас во время земляных работ на садовом участке в частном секторе.
«Прибывшие по вызову взрывотехники определили, что боеприпас является 76-миллиметровым артиллерийским снарядом времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Снаряд поместили в специальный контейнер, увезли от на безопасное расстояние от деревни и там, следуя инструкции, обезвредили. Всё прошло в штатном порядке, пострадавших нет.
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