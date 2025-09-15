В Щёлкове поймали семейную пару магазинных воров
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужа и жену, подозреваемых в краже товаров из сетевого магазина в Щёлкове, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги экипаж росгвардейцев получил из охраняемого магазина на Пролетарском проспекте.
«Прибыв на место вызова, сотрудники Росгвардии узнали, что в торговом зале мужчина и женщина спрятали в сумку бытовую химию и средства личной гигиены и попытались уйти, не заплатив. Общая сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали подозреваемых. Ими оказались 30-летний мужчина и его 24-летняя жена. Нечистых на руку супругов передали полицейским для дальнейшего разбирательства.