10 июня 2026, 20:47

Почти 8 тысяч собак и 261 порода соберутся в парке «Патриот»

Фото: Istock / AngelaBuserPhoto

20 и 21 июня в парке «Патриот» состоятся национальные выставки собак всех пород «Россия 2026», приуроченные к 35-летию Российской кинологической федерации и Дню кинолога. Об этом сообщает пресс-служба организации.





В этом году мероприятие впервые пройдёт на новой площадке общей площадью почти 30,5 тысячи квадратных метров. По данным организаторов, в выставке примут участие около 8 тысяч собак 261 породы.



Самой популярной породой по числу заявок стал вельш-корги-пемброк. Также среди лидеров оказались отечественные породы — русский чёрный терьер и восточноевропейская овчарка. Особое внимание будет уделено российским породам: на выставке представят 21 национальную породу, включая редких хотошо, ненецкую оленегонную лайку и тыва ыт.



20 июня участники поборются за «Кубок РКФ 2026», а также выступят на чемпионате отечественных пород «Слава России 2026». На следующий день состоится розыгрыш «Кубка Москвы и городов-героев 2026», а также пройдут монопородные выставки и конкурс юных хендлеров.



Гостей также ждут показательные выступления служебных собак, соревнования по различным кинологическим дисциплинам, мастер-классы и новая спортивная дисциплина — дог-дартби, сочетающая элементы дог-фризби и классического дартса.





«Этот год задал совершенно новый масштаб. Наша главная гордость — российские породы. Мы сделали всё, чтобы даже погода не стала помехой для яркого и запоминающегося праздника», — отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.