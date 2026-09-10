В Подмосковье пройдёт серия концертов музыкального проекта «Рок-балалайка»

10 сентября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В девяти городах Подмосковья с 26 сентября по 12 декабря будет проходить оригинальный концертный тур «Рок-балалайка» Государственного оркестра солистов «Русские узоры». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





К музыкальному проекту присоединятся Балашиха, Красногорск, Королёв, Домодедово, Коломна, Сергиев Посад, Мытищи, Наро-Фоминск и Долгопрудный.



Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра – Денис Забавский. В концертах примут участие солистки Московской областной филармонии Елизавета Антонова и Ангелина Сергеева, а также лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник шоу «Голос» Максим Мацышин.



Специальным гостем проекта станет певец и композитор, чемпион России по битбоксу, призёр чемпионатов Европы и мира Вахтанг Каландадзе.



Организатором выступит Московская областная филармония при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Билеты уже поступили в продажу, приобрести их можно по ссылке.



Артисты представят композиции «Светит месяц» и Yesterday, Let it be и «Валенки», «Чёрный ворон» и Wind of Change, «Порушка-Параня» и The Show Must Go On, «Не будите меня молодую» и Highway to Hell, другие сочинения в уникальном исполнении.

«Шоу «Рок-балалайка» полностью меняет представление о роли фольклорных инструментов открывает новый жанр – русский народный рок, где всем известные русские народные песни звучат как настоящие рок-хиты», – пояснил Забавский.