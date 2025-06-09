В Серпухове отметили День наукоградов Московской области

09 июня 2025, 21:05

Видео: пресс-служба городского округа Серпухов

Серпухов 9 ​июня отметил День наукоградов Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Подмосковный город стал наукоградом 19 июня 2024 года, согласно постановлению председателя Правительства России Михаила Мишустина. Сегодня город впервые праздует эту дату в официальном статусе.



Округ получил известность по всему миру благодаря своим научным исследованиям в области физики, биотехнологий, ОПК и фармацевтики.



Градообразующий научно-производственный комплекс наукограда объединяет свыше 50 предприятий, исследовательских организаций и обособленных подразделений, где работает около ​9,5 тысяч сотрудников.



Отмечается, что в Серпуховском муниципалитете имеется большой потенциал для развития наукоёмких предприятий и подготовки молодых специалистов. Планируется в будущем создать научно-технический университет «Интеграция», который станет частью кампуса мирового уровня. В округе реализуется 12 крупных проектов на более чем 20 миллиардов рублей.



Со стороны администрации округа в Серпухове обеспечивается создание комфортной инфраструктуры, чтобы в наукограде хотелось жить, работать, создавать семьи и растить детей.



Также при поддержке правительства Московской области в округе внедряются меры поддержки учёных – это социальная ипотека, гранты на научные проекты, премии и субсидии.



