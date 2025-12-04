В Подмосковье на электронные собрания собственников перешли 34% домов

04 декабря 2025, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 16,7 тыс. многоквартирных домов Московской области, что составляет 34% жилого фонда, перешли на электронный формат общих собраний собственников жилья. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Общая площадь жилья, собственники которого проводят собрания в цифровом формате, составляет 100,8 млн квадратных метров.





«Мы рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности, и наша задача в том числе донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на общем собрании собственников в системе ГИС ЖКХ», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Московской области Владислава Мурашова.