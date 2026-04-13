В Подмосковье прооперировали женщину с гигантской грыжей

13 апреля 2026, 13:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пожилую женщину с грыжей огромных размеров — 25 на 30 сантиметров, через которую вылезло 40% органов брюшной полости, прооперировали в хирургическом отделении Дубненской больницы в Талдоме. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Для точного определения размера грыжи и объёма брюшной стенки, которую нужно было восстановить, пациентке сделали компьютерную томографию.





«В ходе операции мы применили современный метод — TAR-пластику передней брюшной стенки. Сетчатый имплант мы установили не поверх мышц, а под мышечный слой брюшной стенки. Эта сетка служит прочным каркасом, который не даёт органам снова выпячиваться. Такой подход считается «золотым стандартом» при лечении гигантских грыж, так как обеспечивает более прочную фиксацию и снижает риск рецидива», — рассказал заведующий хирургическим отделением в Талдоме Вадим Афроськин.