В Подмосковье прошел первый этап «Кубка святых воинов Руси»

28 декабря 2025, 19:56

В Мытищах прошел «Кубок святых воинов Руси»

Фото: пресс-служба Кубка Святых Воинов Руси

В подмосковных Мытищах состоялся первый этап масштабного всероссийского проекта «Кубок Святых Воинов Руси», организованного Общероссийским общественным движением «Сорок Сороков». Мероприятие, прошедшее 27 декабря 2025 года в спортивном комплексе «Строитель», стало ярким сочетанием спорта, истории и многовековых духовных традиций, собрав около 600 спортсменов и 500 зрителей, среди которых были почётные гости.





Турнир, посвящённый легендарному воину-монаху Александру Пересвету, открылся торжественным молебном, после чего зрители стали свидетелями захватывающих соревнований по трём дисциплинам: боксу, армейскому рукопашному бою и самбо. Спортсмены из различных регионов России продемонстрировали не только силу и мастерство, но и преемственность ценностей, которые веками защищали святые воины Руси.



На открытии турнира выступили координаторы-основатели движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин и Владимир Носов, а также протоиерей Димитрий Болтрукевич, президент Федерации спортивной борьбы России и олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом Светлана Ишмуратова, депутат Государственной думы Вячеслав Дамдинцурунов, учредитель благотворительного фонда имени святых мучеников Адриана и Наталии Илья Аксёнов, представители православного духовенства, администрации Мытищ и Правительства Московской области, а также другие почётные гости и знаменитые спортсмены. Фото: пресс-служба Кубка Святых Воинов Руси

«Это знаковое событие. Россия возвращается к своей тысячелетней истории и духовным корням. Наш проект призван напомнить молодому поколению о подвигах тех, кто создавал великую историю нашей страны – от Александра Невского до воина-монаха Пересвета. Мы рады, что старт «Кубка Святых Воинов Руси» прошёл на земле, связанной с памятью Пересвета. Сегодня мы молимся за современных героев, участников СВО, и чтим тех, кто веками защищал православную веру и наше Отечество. Президент Путин и Патриарх Кирилл постоянно говорят о важности духовного и патриотического воспитания молодёжи. Фестиваль единоборств «Кубок Святых Воинов Руси» закладывает в подрастающее поколение мужественность и ответственное отношение к традиционным ценностям. Это важный шаг к улучшению демографической ситуации в стране», — подчеркнул Андрей Кормухин.