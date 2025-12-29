Подмосковный спасатель рассказал, как уберечь ребёнка от обморожения

29 декабря 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта МО

Наступление зимы сопряжено с сезонными рисками, среди которых лидируют переохлаждение и обморожение. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.





Детский организм из-за физиологических особенностей быстрее теряет тепло, а неспособность своевременно распознать дискомфорт делает детей особенно уязвимыми.



Задача родителей – не запрещать зимние забавы, а сделать их максимально безопасными. Для этого нужно применять два блока правил: профилактику и правильный алгоритм первой помощи.

«Профилактика начинается с грамотного подбора одежды. Принцип многослойности незаменим. Первый слой – термобельё, отводящее влагу, второй – флис или шерсть для сохранения тепла, третий – мембранный или пуховой комбинезон для защиты от ветра и воды. Крайне важно следить, чтобы носки и варежки оставались сухими. Открытые участки кожи нужно за 20-30 минут до выхода обработать зимним защитным кремом», – рассказал заместитель начальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин.

«Прежде всего, это неестественная бледность или «мраморность» кожи на щеках, носу, ушах; жалобы на онемение, покалывание; снижение чувствительности. В этом случае нужно немедленно вернуться в тепло. Запрещено растирать обмороженные места снегом, спиртом или жиром – это травмирует кожу. Нельзя быстро согревать их у батареи или в горячей воде. Единственно верный способ – постепенное согревание: сухая и тёплая одежда, одеяло, тёплое сладкое питьё», – добавил Сорокин.