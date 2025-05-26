В Подмосковье прошли семейные беговые соревнования «TOPSKI FAMILY»

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Более 800 человек приняли участие в юбилейном десятом забеге серии «TOPSKI FAMILY» — традиционных соревнованиях для детей и взрослых, проходящих на призы серебряного призёра Олимпийских игр Александра Панжинского, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Мероприятие состоялось в парке Малевича Одинцовского городского округа. Отличительной чертой текущего этапа стал необычный забег на лыжах по траве на дистанции 50 метров. В нём наряду с участниками свои силы попробовали и приглашённые гости: двукратная олимпийская призёрка, многократная чемпионка мира и Европы по лёгкой атлетике Олеся Зыкина, актёр и трёхкратный чемпион России по баскетболу Виталий Ионов, а также сам Александр Панжинский, который по традиции провёл общую разминку перед стартом.
Участники вышли на дистанции от 500 метров до 10 километров, а также приняли участие в семейной и корпоративной эстафетах.
Семейная эстафета состояла из трёх этапов по 500 метров: сначала соревновались отцы, затем матери, а завершили забег дети. В корпоративной эстафете команды преодолели четыре этапа по 1000 метров каждая.
Для всех присутствующих была подготовлена насыщенная программа: полевая кухня, спортивная лотерея и анимация. Победители и призёры получили медали и памятные подарки из рук Александра Панжинского. В семейном зачёте отдельно наградили шесть лучших пар «ребёнок–родитель» по сумме занятых мест. Отмечается, что медали всех этапов «TOPSKI FAMILY» складываются в единую коллекционную композицию.
Результаты соревнований доступны на официальном сайте соревнований серии.
Турниры «TOPSKI FAMILY» проходят в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Участники вышли на дистанции от 500 метров до 10 километров, а также приняли участие в семейной и корпоративной эстафетах.
Семейная эстафета состояла из трёх этапов по 500 метров: сначала соревновались отцы, затем матери, а завершили забег дети. В корпоративной эстафете команды преодолели четыре этапа по 1000 метров каждая.
Для всех присутствующих была подготовлена насыщенная программа: полевая кухня, спортивная лотерея и анимация. Победители и призёры получили медали и памятные подарки из рук Александра Панжинского. В семейном зачёте отдельно наградили шесть лучших пар «ребёнок–родитель» по сумме занятых мест. Отмечается, что медали всех этапов «TOPSKI FAMILY» складываются в единую коллекционную композицию.
Результаты соревнований доступны на официальном сайте соревнований серии.
Турниры «TOPSKI FAMILY» проходят в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Дайана Хусинова