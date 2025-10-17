Жуковские спортсмены привезли семь медалей с соревнований по джиу-джитсу

17 октября 2025, 15:26

Фото: Администрация Жуковский г.о.

Воспитанники клуба «Пересвет» из Жуковского успешно выступили на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу IRON CUP, которые прошли в Московском спорткомплексе «Динамо».







IRON CUP славится высоким уровнем конкуренции, собирая спортсменов со всей страны, которые стремятся завоевать призовые места. В этом году в числе участников оказались и борцы из Жуковского.



Спортсмены клуба «Пересвет» завоевали 7 медалей: золотые награды получили Лев Трифонов, Тимофей Грищенков, Даниил Данилюк и Глеб Жгулев. Серебряные медали добавили в копилку команды Айко Григорян, Виктор Горишний и Влад Маковей. Каждый из них прошел через несколько схваток, продемонстрировав свое мастерство.



Напомним, что в прошлом сезоне жуковские спортсмены из клуба «Пересвет» также добились значительных успехов в джиу-джитсу: Алиса Голубь заняла 3-е место на первенстве России среди девушек, а Артем Бикмурзин – 3-е место среди юношей.

