В Подмосковье прошло заседание Антитеррористической комиссии при участии губернатора

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27 марта 2025 года в г. Красногорске состоялось заседание Антитеррористической комиссии Московской области под председательствованием губернатора Андрея Воробьева.
В ходе мероприятия обсуждались меры профилактики по идеологии терроризма, неонацизма в информационном пространстве, а также в молодежной среде.
Члены Антитеррористической комиссии особое внимание уделили сохраняющейся на фоне проведения СВО угрозы о стороны украинских спецслужб. По итогам заседания были утверждены меры по дальнейшей работе в части противодействия терроризму на территории региона.
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Члены Антитеррористической комиссии особое внимание уделили сохраняющейся на фоне проведения СВО угрозы о стороны украинских спецслужб. По итогам заседания были утверждены меры по дальнейшей работе в части противодействия терроризму на территории региона.
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Анастасия Хохлова