В Подмосковье прошло заседание Антитеррористической комиссии при участии губернатора

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на уро пятницы, 4 апреля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, основные пробки отмечаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.