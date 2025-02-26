В Подмосковье в этом году обустроят 557 «народных троп»

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Протоптанные жителями тропинки благоустроят в 2025 году более чем в 50 округах Московской области, в годовой план вошло 557 объектов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В этом году мы благоустроим 557 «народных троп». Это на 60 больше, чем в 2024 году. Приступить к работам подрядчики планируют в апреле, но в зависимости от погодных условий эти сроки могут быть скорректированы», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Больше всего «народных троп» благоустроят на территории округа Балашиха — 39 объектов, на втором месте округ Люберцы, где планируется заасфальтировать 38 тропинок, на третьем — Подольск (28), на четвёртом Одинцовский округ (27), а замыкает топ-5 Красногорск, где приведут в порядок 24 пешеходные дорожки.
Адресный перечень и сроки работ размещены на сайте министерства.
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