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В Подмосковье в этом году обустроят 557 «народных троп»

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

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Протоптанные жителями тропинки благоустроят в 2025 году более чем в 50 округах Московской области, в годовой план вошло 557 объектов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В этом году мы благоустроим 557 «народных троп». Это на 60 больше, чем в 2024 году. Приступить к работам подрядчики планируют в апреле, но в зависимости от погодных условий эти сроки могут быть скорректированы», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Больше всего «народных троп» благоустроят на территории округа Балашиха — 39 объектов, на втором месте округ Люберцы, где планируется заасфальтировать 38 тропинок, на третьем — Подольск (28), на четвёртом Одинцовский округ (27), а замыкает топ-5 Красногорск, где приведут в порядок 24 пешеходные дорожки.

Адресный перечень и сроки работ размещены на сайте министерства.

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#владислав мурашов
#московская область
#подмосковье
Житель Чехова после застолья украл у знакомого телевизор и компьютер
26 февраля 2025, 13:53

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

47-летнего жителя Чехова, укравшего из дома приятеля компьютер и телевизор, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Во время ночного патрулирования росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который нёс по улице большие коробки, а при виде служебной машины Росгвардии резко развернулся и попытался скрыться», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали мужчину, и тот признался, что выпивал со своим соседом у него дома. А когда сосед заснул, забрал у него телевизор и компьютер.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, где выяснилось, что его уже не раз привлекали к уголовной ответственности за кражи.

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#криминал
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Житель Мытищ выбросил в мусорный контейнер не понравившийся жене Porshe с красным бантом – фото
26 февраля 2025, 13:48

Фото: iStock/tomeng

Житель Подмосковья приобрёл дорогой автомобиль в подарок жене на День всех влюблённых. А когда та отвергла машину с красным бантом, мужчина выкинул её в мусорный бак.
Инцидент произошёл в Мытищах. Местный житель купил жене Porshe. Машина была подержанная и немного повреждённая после недавнего ДТП. Однако муж пообещал супруге в скором времени починить транспортное средство.

Девушка, увидев автомобиль без фар и с отваливающимся бампером, отказалась принимать подарок. Такое поведение вывело мужчину из себя и он поспешил избавиться от автомобиля Porshe Macan с ярким красным бантом на крыше, просто поместив его в мусорный контейнер.

Остаётся загадкой, как мужчине удалось поднять машину и поместить в мусорный бак, не повредив её при этом.

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На работу ОЭЗ «Дубна» устроились более 300 выпускников местного университета
26 февраля 2025, 13:46

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Дубна»

Более 300 выпускников университета «Дубна» за последние три года устроились на работу на предприятия одноимённой особой экономической зоны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Часть подготовленных специалистов получили бесплатное образование, в том числе в рамках целевых направлений. Целевое обучение молодёжи – один из эффективных инструментов привлечения и подготовки кадров для предприятий. Сейчас университет в рамках целевых направлений готовит специалистов для «Опытно-конструкторского бюро «Аэрокосмические системы», «НПК «Дедал», «Алтегра» и «ПРОМТЕХ-Дубна», – рассказали в ведомстве.
Все эти предприятия – резиденты ОЭЗ Дубна. Студенты обучатся по целевым договорам по таким специальностям как химия; информатика и вычислительная техника; программная инженерия; КТЭС; автоматизация технологических процессов и производств; авиастроение; системный анализ, управление и обработка информации, статистика.

Сегодня резиденты уже создали на площадке ОЭЗ в Дубне свыше 9 тыс. рабочих мест. Однако с увеличением территории, расширением существующих производств, появлением новых направлений деятельности и приходом новых инвесторов потребность в кадрах растёт.

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На месте бывшего пионерлагеря «Юность» в Клину создадут туристический объект
26 февраля 2025, 13:37

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Инвестор выкупил на торгах за 16,3 млн рублей бывший пионерский лагерь «Юность», расположенный в деревне Николаевка округа Клин, теперь там планируется создать объект туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Имущественный комплекс пионерского лагеря «Юность» включает в себя земельный участок площадью 9,6 гектара, а также расположенные там 19 объектов недвижимости, в том числе такие капитальные строения, как пять спальных корпусов, столовая, хозпостройка, овощехранилище, продовольственный склад, котельная, водонапорная башня, гараж на две машины и трансформаторная подстанция. Общая площадь капитальных строений составляет более 5 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Новый владелец заверил, что будет развивать эту территорию в туристическом направлении, но прежде проведёт ревизию приобретённого имущества.

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В Подмосковье перевыполнили план по установке «умных датчиков» на котельные
26 февраля 2025, 13:23

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

На котельных Московской области в настоящее время установлено уже 2 тысячи 256 «умных датчиков», что более чем на 50 единиц больше первоначально установленного плана, работы проводится в рамках реализации программы модернизации подмосковной коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Изначально датчиками планировалось 2205 котельных Подмосковья, но этот план даже перевыполнили — сегодня на нашей карте в Центре управления регионом отображаются данные вс 2256 датчиков, и мы будем продолжать эту работу, ведь датчики позволяют исправлять сбои ещё до того, как жители почувствовали дискомфорт, и не допускать превращения инцидента в аварию», — сказал глава областного Минэнерго Серей Воропанов.
В министерстве отметили, что «умные датчики» постоянно фиксируют температуру и давление в котельных и передают эти данные в единую систему.

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