В Подмосковье прошёл III съезд специалистов по гериатрии

02 октября 2025, 11:29

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье состоялся III съезд специалистов по гериатрической медицине, приуроченный ко Дню пожилого человека. В мероприятии участвовали врачи и представители социальных служб из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Белгорода, Самары, а также эксперты из Италии и Турции, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Главной темой форума стало повышение качества и продолжительности жизни пожилых граждан. За последние шесть лет в регионе создана современная инфраструктура гериатрической помощи: открыто 76 специализированных кабинетов и 460 коек, работает областной гериатрический центр, более 240 врачей прошли профессиональную переподготовку. Также внедряются программы по профилактике падений, переломов и развитию долговременного ухода.



Фото: Министерство здравоохранения Московской области



Заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что съезд стал традиционной площадкой для обмена опытом и обсуждения ключевых вопросов поддержки старшего поколения. Он подчеркнул, что в Подмосковье действует программа развития гериатрии до 2030 года, основанная на современных технологиях и подготовке кадров.

«Съезд становится традиционной площадкой для обмена опытом и обсуждения ключевых вопросов помощи гражданам старшего возраста. Гериатрия — это не только медицина лечения, но и медицина профилактики, поддержки и качества жизни», — сказал он.