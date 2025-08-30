В Подмосковье прошёл первый в России турнир по новой стрелковой дисциплине
Более 50 спортсменов собрал турнир по новой стрелковой дисциплине в Подмосковье
В парке «Патриот» (Одинцовский округ) стартовали соревнования по практической стрельбе. Мероприятие организовано совместно Федерацией практической стрельбы России (ФПСР), Федерацией снайпинга России (ФСР), их региональным подмосковным отделением и Стрелковой лигой «Русские сезоны».
Более 50 спортсменов из разных регионов страны впервые состязаются в дисциплине «винтовка динамическая PRS 600». Программа включает восемь упражнений на дистанциях от 150 до 600 метров, где стрельба ведётся преимущественно из неустойчивых положений.
«Федерация практической стрельбы России развивает и популяризирует безопасное и квалифицированное обращение с оружием. И сегодняшние соревнования — это очень важный и нужный шаг в развитии нашего вида спорта», — рассказал руководитель аппарата ФПСР Артемий Роговой.Турнир проходит параллельно с финалом Кубка Московской области по стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра. В отборочных соревнованиях участвуют спортсмены из Подмосковья и 11 других регионов России. Как отметили организаторы, многофункциональный огневой центр парка «Патриот» является одной из лучших площадок в стране для проведения таких состязаний.
В Подмосковье этот вид спорта развивается высокими темпами, а местные спортсмены регулярно занимают призовые места на общероссийских соревнованиях. Судьей мероприятия выступает бригада под руководством Сергея Андреева, спортивного судьи всероссийской категории, мастера спорта международного класса.