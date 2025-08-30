В Подмосковье прошёл первый в России турнир по новой стрелковой дисциплине

30 августа 2025, 17:48

Более 50 спортсменов собрал турнир по новой стрелковой дисциплине в Подмосковье

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В парке «Патриот» (Одинцовский округ) стартовали соревнования по практической стрельбе. Мероприятие организовано совместно Федерацией практической стрельбы России (ФПСР), Федерацией снайпинга России (ФСР), их региональным подмосковным отделением и Стрелковой лигой «Русские сезоны».





Более 50 спортсменов из разных регионов страны впервые состязаются в дисциплине «винтовка динамическая PRS 600». Программа включает восемь упражнений на дистанциях от 150 до 600 метров, где стрельба ведётся преимущественно из неустойчивых положений.

«Федерация практической стрельбы России развивает и популяризирует безопасное и квалифицированное обращение с оружием. И сегодняшние соревнования — это очень важный и нужный шаг в развитии нашего вида спорта», — рассказал руководитель аппарата ФПСР Артемий Роговой.