В Подмосковье протестируют новую машину для уборки дорог

26 марта 2026, 17:18

Комбинированную дорожную машину ЭД270 протестирует на дорогах городского округа Коломна Мосавтодор. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Соглашение о передаче техники на пробный период компания подписала со смоленским заводом КДМ на прошедшем в Сколкове Московском форуме коммунальной техники и технологий. Машина уже прибыла в Коломну.





«Посмотрим, как она себя покажет в работе. На линию будем выходить преимущественно ночью, чтобы никому не мешать», — сказал водитель дорожной машины Вячеслав Россошанский.