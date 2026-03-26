В Подмосковье протестируют новую машину для уборки дорог
Комбинированную дорожную машину ЭД270 протестирует на дорогах городского округа Коломна Мосавтодор. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Соглашение о передаче техники на пробный период компания подписала со смоленским заводом КДМ на прошедшем в Сколкове Московском форуме коммунальной техники и технологий. Машина уже прибыла в Коломну.
«Посмотрим, как она себя покажет в работе. На линию будем выходить преимущественно ночью, чтобы никому не мешать», — сказал водитель дорожной машины Вячеслав Россошанский.Техника отличается небольшими габаритами, благодаря чему может без затруднений маневрировать на улицах. А навесное оборудование, которое можно на неё установить, позволяет использовать машину для мытья проезжей части, дорожных знаков, ограждений и для сметания мусора.