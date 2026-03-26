Росгвардия Подмосковья празднует 10-летие в этом году
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации отмечает юбилей. Ведомство основали 27 марта, и в этом году силовому органу исполняется 10 лет. Росгвардия является органом исполнительной власти федерального уровня и обеспечивает безопасность государства и общества и защищает права и свободы граждан.
Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области охраняет порядка 70 тысяч объектов, включая важные государственные учреждения и имущество граждан.
Ежесуточно 170 экипажей патрулируют улицы и жилые районы в 56 муниципальных образованиях. В 2025 году сотрудники более 70 тысяч раз выезжали по сигналам «Тревога». Они оперативно прибывают на вызовы системы «112».
За год подразделения пресекли порядка 45 тысяч правонарушений, передали органам внутренних дел более 200 подозреваемых и выявили 18 человек, находившихся в федеральном розыске. Сотрудники подмосковного главка Росгвардии несут службу на космодроме «Байконур», где охраняют более 200 объектов комплекса и сопровождают ракеты при транспортировке и пуске.
