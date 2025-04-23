В Подмосковье в этом году обновят 150 объектов водоснабжения и водоотведения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в этом году рассчитывают модернизировать 150 объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с областным правительством и главами муниципалитетов.
«Три магистральных направления, которые мы сегодня ведём, – это электроснабжение, тепло и вода, включая очистные, водоотведение, канализование и так далее. В 2025 году на улучшение водоснабжения и водоотведения по госпрограмме мы запланировали направить 54,8 млрд рублей. Это позволит завершить 150 мероприятий, касающихся ВЗУ, сетей, очистных сооружений и КНС. По 140 объектам уже заключены контракты, на 102 начались строительно-монтажные работы», – пояснил губернатор.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В этом году по госпрограмме запланированы работы на 14 очистных сооружениях и канализационных насосных станциях, 48 участках сетей водоснабжения, 51 ВЗУ, а также37 участках сетей водоотведения.
«В прошлом году было 93 вводных объекта, сейчас – на 57 больше. Примерно 45% всех мероприятий приходится на пять округов. Это Истра, Можайск, Дмитровский, Одинцовский и Коломна. Там предстоит самая большая в этом году работа. По оставшимся объектам работы должны быть начаты до 1 августа. Завершить всё планируем до 30 ноября», – доложил на совещании министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.
Кирилл Григорьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В этом году после масштабной реконструкции на полную мощность 400 тыс. кубометров в сутки уже запустили Щёлковские межрайонные очистные сооружения. Объект построили более полувека назад, и он перестал справляться с возросшей нагрузкой. Там обновили всю систему, обеспечили ультрафиолетовое обеззараживание, усовершенствовали технологию очистки. Работы прошли по федеральному проекту «Оздоровление Волги» и нацпроекту «Экология». Изменения почувствовали более 700 тыс. жителей округов Щёлково, Пушкинский, Королёв и Фрязино.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«По 12 объектам работы завершены. Это 10 ВЗУ, водонасосных станций, станций водоподготовки в Домодедове, Егорьевске, Истре, Солнечногорске, Чехове и Дмитрове. Обновлён также напорный коллектор в Можайске и Щёлковские межрайонные очистные сооружения», – отметил Григорьев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Водоканализационная система Подмосковья включает порядка 5 тыс. объектов водоснабжения, 2,5 тыс. объектов водоотведения и 32 тыс. км сетей. Их обслуживают около 450 ресурсоснабжающих организаций.
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Лора Луганская