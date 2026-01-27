В Подмосковье проведут более 120 мероприятий по утилизации электроники

27 января 2026, 17:06

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 120 мероприятий по сбору отслужившей техники на переработку проведут в Московской области в 2026 году в рамках программы «Школа утилизации: электроника». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.





Программа реализуется уже десять лет и охватит все округа региона.





«Правильная утилизация электроники защищает природу от загрязнения и позволяет повторно использовать ценные материалы, извлечённые из переработанной техники», — отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.