В Химках стартовало строительство большого складского комплекса

27 января 2026, 13:49

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство современного складского комплекса площадью около 4.8 тыс. квадратных метров началось на территории городского округа Химки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





При строительстве планируется использовать материалы, которые производят химкинские компании. Это позволит сократить доставки комплектующих и поддержит местный бизнес.





«Согласно проекту, комплекс будет одноэтажным. Завершить работы планируется в конце 2027 года», — говорится в сообщении.