В Химках стартовало строительство большого складского комплекса
Строительство современного складского комплекса площадью около 4.8 тыс. квадратных метров началось на территории городского округа Химки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
При строительстве планируется использовать материалы, которые производят химкинские компании. Это позволит сократить доставки комплектующих и поддержит местный бизнес.
«Согласно проекту, комплекс будет одноэтажным. Завершить работы планируется в конце 2027 года», — говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что возведение складского комплекса финансируется на средства инвестора.
Ранее сообщалось, что строительная готовность складского комплекса «Восточный порт» в деревне Андреевское Ленинского округа Подмосковья достигла 30%.