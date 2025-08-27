Достижения.рф

В посёлке Авсюнино завершают капремонт школы

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания школы в посёлке Авсюнино Орехово-Зуевского округа находится на завершающей стадии. Об этом рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.



Здание расположено по адресу: улица Ленина, дом №12а. Капремонт проводится в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».

«Сейчас на объекте ведутся электромонтажные и пусконаладочные работы, в помещениях собирают и расставляют мебель, а на пришкольной территории завершают благоустройство. В работах участвуют 105 человек, задействовано десять единиц техники», — говорится в сообщении.
В ходе капитального ремонта в школе обновили фасад, входные группы и кровлю, заменили инженерные сети и провели отелочные работы в помещениях.

Школа откроется 1 сентября.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0