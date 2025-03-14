В Подмосковье проведут экопутешествие в честь Дня дикой природы

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Расположенный в Подмосковье национальный парк «Лосиный остров» вошёл в программу Росмолодёжи и Движения Первых «Больше, чем путешествие, в честь Дня дикой природы там проведут мини-экспедицию для школьников и студентов.
«Участники похода увидят Верхнеяузский водно-болотный комплекс, «Оленью тропу», Костровище, Березовую рощу. У ребят появится возможность освоить базовые туристические навыки, познакомиться с природным наследием региона и принять участие в его сохранении», — говорится в сообщении.Всего походы для молодёжи проведут в семи федеральных заповедниках. Помимо подмосковного «Лосиного острова», это национальный парк «Угра» в Калужской области, «Смоленское Поозерье» в Смоленской области, национальный парк «Мещера» во Владимирской области, Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина в Самарской области, национальный парк «Красноярские Столбы» и Сочинский национальный парк.
Подробнее об экопутешествиях в честь Дня дикой природы можно узнать по ссылке.
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