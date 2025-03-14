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В Подмосковье проведут экопутешествие в честь Дня дикой природы

Фото: istockphoto.com/benkrut

Фото: istockphoto.com/benkrut

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Расположенный в Подмосковье национальный парк «Лосиный остров» вошёл в программу Росмолодёжи и Движения Первых «Больше, чем путешествие, в честь Дня дикой природы там проведут мини-экспедицию для школьников и студентов.
«Участники похода увидят Верхнеяузский водно-болотный комплекс, «Оленью тропу», Костровище, Березовую рощу. У ребят появится возможность освоить базовые туристические навыки, познакомиться с природным наследием региона и принять участие в его сохранении», — говорится в сообщении.
Всего походы для молодёжи проведут в семи федеральных заповедниках. Помимо подмосковного «Лосиного острова», это национальный парк «Угра» в Калужской области, «Смоленское Поозерье» в Смоленской области, национальный парк «Мещера» во Владимирской области, Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина в Самарской области, национальный парк «Красноярские Столбы» и Сочинский национальный парк.

Подробнее об экопутешествиях в честь Дня дикой природы можно узнать по ссылке.

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#подмосковье
В Дзержинском провели молебен во здравие работников ФСИН
14 марта 2025, 12:09

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по МО

Молебен за здравие работников уголовно-исполнительной системы провели в храме Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря в подмосковном Дзержинском. Богослужение было приурочено ко Дню работника уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба областного главка ФСИН.
«Молебен совершил епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, наместник Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря Мефодий», — отмечается в сообщении.
Богослужение посетили начальники территориальных органов ФСИН России и руководитель ФСИН Аркадий Гостев. Для гостей монастыря провели экскурсию и показали обновлённые интерьеры храма преподобного Пимена Угрешского. А Аркадий Гостев вручил ведомственные награды всем, кто принимал активное участие в реставрации церкви.

Отмечается, что храм преподобного Пимена Угрешского, в котором проходил молебен, был построен в 2002 году на средства сотрудников уголовно-исправительной системы в память об их коллегах, погибших при исполнении долга.

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#дзержинский
#фсин
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#богослужения
#храм
#церковь
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В Подмосковье построят ещё пять переходов через д/ж пути
14 марта 2025, 11:50

Фото: пресс-служба правительства МО

Современные пешеходные переходы через железную дорогу построят до года текущего года в Одинцовском округе, Лобне и Люберцах, а в будущем году — в Раменском, работа проводится для повышения безопасности на объектах ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Люди подчас подвергают себя риску и переходят прямо по путям. Чтобы изменить ситуацию, стараемся строить современные пешеходные переходы. Акцент не только на безопасности, но и удобстве: переходы оборудуются лифтами и пандусами. С 2022 года мы построили семь таких переходов: в Химках, Ленинском, Истре, Люберцах, Раменском, Реутове и Серпухове. В этом году планируется запустить переходы в Лобне, Люберцах и Одинцове», — сказал Андрей Воробьёв.
Разноуровневый переход у ж/д станции Малаховка в округе Люберцы находится на финальной стадии строительства, работы по нему должны быть завершены во втором квартале.

Новые пешеходный переход в Лобне, расположенный рядом с Кольцевой улицей, планируется сдать в июне. А в четвёртом квартале текущего года должны быть построены два перехода в Одинцовском округе — в районе ЖК «Рублёвский» и рядом с улицами Вокзальная и Баковская.

Кроме того, во втором полугодии 2026 года в эксплуатацию планируется сдать переход над ж/д путями между станциями Удельная и Быково в Раменском округе.

Глава региона подчеркнул, что строительство современных удобных пешеходных переходов на железной дороге является крайне важной работой, и она будет продолжаться.

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#железная дорога
#московская область
#подмосковье
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Архивные сведения в БТИ Подмосковья заказали более 2,5 тысяч человек
14 марта 2025, 11:28

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше двух с половиной тысяч жителей Московской области обратились в БТИ региона за архивными сведениями за первые два месяца текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
«Архивные сведения БТИ представляют собой справки о наличии или отсутствии права собственности на недвижимость до 1998 года. За январь и февраль 2025 года такие справки в Московской области заказали 2515 человек», — говорится в сообщении.
Запросить архивные сведения можно онлайн — через сайт БТИ Московской области или региональный портал госуслуг, а также через мобильное приложение «Добродел» в разделе «Услуги», подразделе «Дом и ЖКХ». Кроме того, архивные сведения БТИ можно запросить офлайн — через МФЦ.

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#московская область
#подмосковье
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Началась подготовка к строительству образовательного комплекса в Октябрьском
14 марта 2025, 10:55

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Образовательный комплекс, включающий школу на 1,5 тыс. учеников и детский сад на 200 воспитанников, построят в посёлке Октябрьский округа Люберцы, в настоящее время на объекте стартовали подготовительные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас рабочие проводят планировку территории, устанавливают ограждения строительной площадки и прокладывают временные дороги», — говорится в сообщении.
Общая площадь воспитательно-образовательного комплекса составит свыше 22 тысяч квадратных метров, из которых здание школы составит 19 тысяч квадратных метров, а детский сад — более 3,2 тыс. квадратных метров.

Проект реализуется за счёт регионального бюджета в рамках программы «Строительство объектов социальный инфраструктуры Московской области».

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#школа
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Загруженность подмосковных дорог утром 14 марта составила четыре балла
14 марта 2025, 10:35

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 14 марта, составила четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали более миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе также напомнили, что сегодня в столичном регионе ожидается штормовой ветер и дожди, и призвали водителей быть крайне внимательными за рулём и не оставлять машины под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

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