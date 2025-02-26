Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в НХЛ до 11 шайб

Фото: iStock/vchal
Хоккеист Александр Овечкин забросил шайбу в последнем игре с «Калгари» и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает ТАСС.
«Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги», — пишут в агентстве.
Хоккеист имеет на своем счету 883 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы побить рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки в 894 заброшенные шайбы, Овечкину осталось отличиться 11 раз. На сегодняшний день россиянин располагается на второй строчке по данному показателю.
Читайте также:
Губерниев связал уход Карпина из «Ростова» с возвращением сборной на международную арену
«Жёстким русским языком...»: Тренер Ротенберг вспомнил телефонный звонок из Москвы во время финала ОИ-2018
«Нет дисциплины в обороне»: Агент Бабаев назвал главную проблему хоккейного клуба СКА
Иван Мусатов