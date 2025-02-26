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Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в НХЛ до 11 шайб

Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

Хоккеист Александр Овечкин забросил шайбу в последнем игре с «Калгари» и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает ТАСС.
«Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги», — пишут в агентстве.

Хоккеист имеет на своем счету 883 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы побить рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки в 894 заброшенные шайбы, Овечкину осталось отличиться 11 раз. На сегодняшний день россиянин располагается на второй строчке по данному показателю.

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#рекорд
#нхл
#александр овечкин
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Губерниев связал уход Карпина из «Ростова» с возвращением сборной на международную арену
Губерниев: Уход Карпина из «Ростова» говорит о скором возвращении сборной России
25 февраля 2025, 20:04

Дмитрий Губерниев (Фото: Телеграм @RealGuberniev)

Валерий Карпин, возглавлявший «Ростов» и сборную России, оставил пост главного тренера в клубе. По мнению известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, это может означать скорое возвращение национальной команды на международную арену.
Арташес Арутюнянц объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды во вторник, 25 февраля, напоминает «Матч ТВ». Сборная России, работу в которой специалист совмещал с должностью клубного тренера, была отстранена от любых соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА, с февраля 2022 года.

«Если Карпин действительно намерен сосредоточиться на работе в сборной, значит, ему и Российскому футбольному союзу известно нечто большее, чем нам. Значит, это косвенный признак того, что мы вернемся в ближайшее время», — предположил комментатор.

Он считает, что сейчас необходимо внимательно наблюдать за ходом событий, но признаки скорого возвращения российской сборной в международные турниры проявляются всё более отчётливо.

«А если большие стороны на высоких полях сейчас договорятся по поводу мирных соглашений, то мы вернемся в течение недели. И футбол будет первым или вторым. А биатлон все равно последним», — с улыбкой заключил знаменитый «голос биатлона» Дмитрий Губерниев.

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«Жёстким русским языком...»: Тренер Ротенберг вспомнил телефонный звонок из Москвы во время финала ОИ-2018
Тренер Ротенберг вспомнил жёсткий звонок из Москвы во время финала ОИ-2018
25 февраля 2025, 19:18

Роман Ротенберг (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Тренер хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга рассказал о самом жёстком телефонном разговоре, который он имел в своей жизни. По его словам, это произошло во время финального матча олимпийского турнира в Пхёнчхане в 2018 году.
В том драматичном финале российская сборная до последней минуты основного времени уступала команде Германии со счётом 2:3, напоминает «Матч ТВ». В самой концовке игры счёт сравнял Никита Гусев, причём сделал это, когда сборная России была в меньшинстве. А в овертайме Кирилл Капризов с передачи Павла Дацюка забросил победную шайбу.

Ротенберг рассказал, что он тогда занимал пост главы штаба сборной и вместе с тренерами, которые не руководили игрой непосредственно со скамейки, с удивлением и ужасом наблюдал за надвигающимся позором. Дело в том, что сборная ФРГ считалась крепкой командой, но никогда не относилась к фаворитам, так что уже одно её появление в финале Олимпиады стало сенсацией, а уж в случае победы над знаменитой Красной машиной...

«В этот момент мне поступил звонок из Москвы. И жестким русским языком было сказано: мол, как так можно проигрывать немцам?», — вспоминал Ротенберг.

Тренер отказался говорить, кто именно звонил, но подчеркнул, что это был очень важный звонок. Ротенберг даже считает, что он каким-то неведомым образом повлиял на ситуацию на льду, потому что Гусев тут же забил. А далее был овертайм и победа.

«Вот такой был энергетический порыв по телефону! Наверное, это был самый жесткий разговор в моей жизни», — заключил Ротенберг.

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Дмитрий Свищев назвал слова Коу о возвращении российских атлетов популизмом
25 февраля 2025, 19:16

Дмитрий Свищев (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Президент World Athletics и кандидат на пост главы Международного олимпийского комитета Себастьян Коу заговорил о возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев считает подобные заявления британского барона популистскими.
Ранее чемпион Олимпийских игр 1980 года в Москве и 1984 года в Лос-Анджелесе увязал допуск российских и белорусских атлетов с заключением мирного соглашения и окончанием украинского конфликта. По его словам, в этой ситуации лучше иметь людей внутри спортивного сообщества, а не за его пределами.

В беседе с изданием «РБ Спорт» Свищев усомнился в искренности британца. Уж слишком это не похоже на то, что Коу говорил и делал раньше, будучи главой Международной федерации легкоатлетов.

«Заявление правильные. Вообще, это должны были сказать все кандидаты. Потому что возвращение российских спортсменов является логичным в любой ситуации. Спорт не должен иметь отношения к политике», — сказал парламентарий.

То, что натворило предыдущее руководство МОК, предстоит ещё долго разруливать, продолжил он. Найти способы разрешения проблем — вот что самое сложное, и именно поиском таких решений занимается сейчас министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, подчеркнул депутат.

Что же касается заявлений Коу о возвращении российских спортсменов, то это очень похоже на популистский шаг в ходе предвыборной борьбы, чтобы привлечь на свою сторону тех, кто ещё не определился с кандидатом, заключил Свищев.

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#соглашения
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#рф
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Началась регистрация на благотворительный забег «Бегом с Дневником» в Петербурге
25 февраля 2025, 18:46

Фото: iStock/ABBPhoto

18 мая в Приморском парке Победы Санкт-Петербурга состоится благотворительный забег «Бегом с Дневником», приуроченный к празднованию Дня города.
«Петербургский дневник» запускает продажи слотов на четвертый благотворительный забег. Часть собранных средств направят Санкт-Петербургскому хоспису для детей и взрослых.

Планируется, что в забеге примут участие порядка трех тысяч человек. Спортсмены смогут преодолеть дистанции длиной 5 и 10 километров, а для детей от 5 до 8 лет предусмотрена дистанция в 500 метров. Дети постарше смогут пробежать один километр.

Всех участников забега наградят медалями финишеров, а победители в каждой категории среди мужчин и женщин получат кубки и ценные подарки от партнеров.

«Представители власти, бизнеса, партнеры нашего издания и наши читатели каждый год поддерживают забег, чтобы помочь подопечным Санкт-Петербургского хосписа для детей и взрослых. Забег «Бегом с Дневником» проходит в одной из самых живописных локаций нашего города, при этом не требует перекрытий движения и не доставляет неудобств горожанам», – рассказал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

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«Нет дисциплины в обороне»: Агент Бабаев назвал главную проблему хоккейного клуба СКА
Агент Шуми Бабаев считает слабую игру в обороне главной проблемой СКА
25 февраля 2025, 18:22

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Клуб СКА из Санкт-Петербурга в настоящее время идёт на седьмом месте в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Известный спортивный агент Шуми Бабаев считает слабую игру в обороне основной проблемой в игре «армейцев».
В беседе с изданием «РБ Спорт» он отметил, что если наладить игру в защите, появится должная дисциплина, игроки начнут делать на льду именно то, что от них требует тренерский штаб. Тогда придут и результаты.

«Я не знаю, как там строится процесс, и не хочу в это вдаваться. Я говорю о том, какие моменты вижу и что надо улучшить. А в нападении СКА может забить столько, сколько хочет, только осталось наладить оборону», — сказал Бабаев.

Он подчеркнул, что в команде из Санкт-Петербурга сделали ставку на молодых вратарей, на что отважится не каждый генеральный менеджер и тренер. К положительным моментам агент отнёс то, что в клубе не ищут себе оправданий этим фактом.

«В СКА не говорят, что у них молодые вратари и поэтому проигрывают. Они просто работают, и до плей-офф времени много, все еще может поменяться», — с одобрением высказался Бабаев в адрес коллектива и руководства клуба из Петербурга.

В целом же, по его мнению, сейчас сложно назвать фаворита в предстоящей борьбе за Кубок Гагарина. Любая команда может как «выстрелить», так и провалиться, заключил Бабаев.

Хоккеисты СКА забросили больше всех шайб в КХЛ — 214. Но по пропущенным шайбам команда идёт только на 19-м месте в лиге, уступая даже некоторым клубам, которые не попадают в плей-офф.

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#спорт
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#кхл
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