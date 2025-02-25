«Жёстким русским языком...»: Тренер Ротенберг вспомнил телефонный звонок из Москвы во время финала ОИ-2018

Роман Ротенберг (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Тренер хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга рассказал о самом жёстком телефонном разговоре, который он имел в своей жизни. По его словам, это произошло во время финального матча олимпийского турнира в Пхёнчхане в 2018 году.
В том драматичном финале российская сборная до последней минуты основного времени уступала команде Германии со счётом 2:3, напоминает «Матч ТВ». В самой концовке игры счёт сравнял Никита Гусев, причём сделал это, когда сборная России была в меньшинстве. А в овертайме Кирилл Капризов с передачи Павла Дацюка забросил победную шайбу.
Ротенберг рассказал, что он тогда занимал пост главы штаба сборной и вместе с тренерами, которые не руководили игрой непосредственно со скамейки, с удивлением и ужасом наблюдал за надвигающимся позором. Дело в том, что сборная ФРГ считалась крепкой командой, но никогда не относилась к фаворитам, так что уже одно её появление в финале Олимпиады стало сенсацией, а уж в случае победы над знаменитой Красной машиной...
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Ротенберг рассказал, что он тогда занимал пост главы штаба сборной и вместе с тренерами, которые не руководили игрой непосредственно со скамейки, с удивлением и ужасом наблюдал за надвигающимся позором. Дело в том, что сборная ФРГ считалась крепкой командой, но никогда не относилась к фаворитам, так что уже одно её появление в финале Олимпиады стало сенсацией, а уж в случае победы над знаменитой Красной машиной...
«В этот момент мне поступил звонок из Москвы. И жестким русским языком было сказано: мол, как так можно проигрывать немцам?», — вспоминал Ротенберг.Тренер отказался говорить, кто именно звонил, но подчеркнул, что это был очень важный звонок. Ротенберг даже считает, что он каким-то неведомым образом повлиял на ситуацию на льду, потому что Гусев тут же забил. А далее был овертайм и победа.
«Вот такой был энергетический порыв по телефону! Наверное, это был самый жесткий разговор в моей жизни», — заключил Ротенберг.
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Александр Бойцов