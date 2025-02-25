Губерниев связал уход Карпина из «Ростова» с возвращением сборной на международную арену

Дмитрий Губерниев (Фото: Телеграм @RealGuberniev)
Валерий Карпин, возглавлявший «Ростов» и сборную России, оставил пост главного тренера в клубе. По мнению известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, это может означать скорое возвращение национальной команды на международную арену.
Арташес Арутюнянц объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды во вторник, 25 февраля, напоминает «Матч ТВ». Сборная России, работу в которой специалист совмещал с должностью клубного тренера, была отстранена от любых соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА, с февраля 2022 года.
Он считает, что сейчас необходимо внимательно наблюдать за ходом событий, но признаки скорого возвращения российской сборной в международные турниры проявляются всё более отчётливо.
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«Если Карпин действительно намерен сосредоточиться на работе в сборной, значит, ему и Российскому футбольному союзу известно нечто большее, чем нам. Значит, это косвенный признак того, что мы вернемся в ближайшее время», — предположил комментатор.
Он считает, что сейчас необходимо внимательно наблюдать за ходом событий, но признаки скорого возвращения российской сборной в международные турниры проявляются всё более отчётливо.
«А если большие стороны на высоких полях сейчас договорятся по поводу мирных соглашений, то мы вернемся в течение недели. И футбол будет первым или вторым. А биатлон все равно последним», — с улыбкой заключил знаменитый «голос биатлона» Дмитрий Губерниев.
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Александр Бойцов