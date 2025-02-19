В Серпухове открыли обновлённую площадку раздельного сбора отходов «Мегабак»

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В городском округе Серпухов после модернизации открыли пункт приёма вторичных ресурсов «Мегабак». Площадка предлагает удобные условия для утилизации отходов, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Каждый желающий может обменять здесь на деньги отслужившую электронику, металлические и пластиковые изделия. Все собранные и отсортированные отходы будут отправлять на переработку. Площадка работает по адресу: Протвино, Индустриальный проезд, 1А. С понедельника по пятницу она открыта с 8 до 18 часов, по субботам – с 10 до 17», – говорится в сообщении.В Минчистоты напомнили, что проект «Мегабак» реализуется в Московской области с 2019 года. Всего в регионе работает более 60 площадок. Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
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Лора Луганская