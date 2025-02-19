В Серпухове открыли обновлённую площадку раздельного сбора отходов «Мегабак»

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В городском округе Серпухов после модернизации открыли пункт приёма вторичных ресурсов «Мегабак». Площадка предлагает удобные условия для утилизации отходов, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.