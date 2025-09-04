В Подмосковье проведут межрегиональный энергетический форум

04 сентября 2025, 12:46

оригинал Фото: istockphoto.com/BulentBARIS

Межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада» состоится в Доме правительства Московской области 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минэнерго.





На форуме соберутся ключевые игроки энергетической отрасли. Они обсудят стратегию её развития.





«Форум «Решения для нового технологического уклада» — это уникальная площадка, где эксперты смогут выработать решения для формирования новых стандартов отрасли. Московская область является регионом-лидером в цифровой трансформации ТЭК и готова делиться опытом и создавать вместе с федеральными партнёрами, коллегами из других регионов, научным сообществом и бизнесом «энергетику будущего» — безопасную, эффективную, ориентированную на потребности людей и развитие России», — сказал глава минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.