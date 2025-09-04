В Подмосковье проведут межрегиональный энергетический форум
Межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада» состоится в Доме правительства Московской области 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минэнерго.
На форуме соберутся ключевые игроки энергетической отрасли. Они обсудят стратегию её развития.
«Форум «Решения для нового технологического уклада» — это уникальная площадка, где эксперты смогут выработать решения для формирования новых стандартов отрасли. Московская область является регионом-лидером в цифровой трансформации ТЭК и готова делиться опытом и создавать вместе с федеральными партнёрами, коллегами из других регионов, научным сообществом и бизнесом «энергетику будущего» — безопасную, эффективную, ориентированную на потребности людей и развитие России», — сказал глава минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.В рамках форума состоятся три тематические сессии, посвящённые инновациям в энергетике, повышению надёжности энергоснабжения и подготовке профессиональных кадров.
Регистрация на участие в форуме открыта на его официальном сайте.