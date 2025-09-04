В Старой Купавне снесли 90-летний дом на восемь квартир

04 сентября 2025, 12:28

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный кирпичный дом с восемью квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли в городе Старая Купавна Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом, построенный в 1935 году, был расположен по адресу: улица Кирова, 11. Его общая площадь составляла около 520 квадратных метров.





«В связи с износом строительных конструкций здание признали авариным. Жильцов оттуда расселили, а дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.