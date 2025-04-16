В Подмосковье проведут многодневную «Велогонку Победы» по местам воинской славы

Котельную мощностью 93 МВт строят в жилом комплексе «Ильинские Луга», расположенном на территории округа Красногорск, в настоящее время готовность объекта составляет семь процентов, сдать котельную в эксплуатацию планируется в первом квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.