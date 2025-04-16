В Подмосковье проведут многодневную «Велогонку Победы» по местам воинской славы

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В Московской области проведут уникальную шоссейную многодневную велогонку по местам воинской славы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили организаторы «Велогонки Победы».
«Цель спортивного мероприятия – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, а также возродить традицию проведения в Подмосковье ежегодной велогонки ко Дню Победы на приз областной газеты «Ленинское знамя», которая в течение 30 лет, с 1960-x по 1990-e годы, ежегодно проходила с 1 по 9 мая», – говорится в сообщении.Организатором мероприятия выступает компания «Гран Фондо», которая с 2016 года проводит массовые велогонки в регионах России. За девять лет прошло более 100 велозаездов в Москве,Санкт-Петербурге, Московской, Тульской, Ярославской, Курской, Ленинградской и Владимирской областях, на Кузбассе, в Карелии, а также множество детских заездов и семейных фестивалей.
Даты проведения «Велогонки Победы» – 11-15 июня 2025 года.
Гонка пройдёт в пять этапов, её общая протяжённость составит 450 км. Маршрут будет проложен по местам воинской славы Подмосковья. Этапы стартуют и финишируют в четырёх Городах воинской славы и Городе воинской доблести Рузе. Гонщики проедут через населённые пункты воинской доблести и военные мемориалы, где будут проведены памятные мероприятия и возложены цветы.
Первый этап: 11 июня – индивидуальная гонка на 15 км в Рузе;
второй этап: 12 июня – групповая гонка на 80 км по маршруту Волоколамск – Можайск. Место старта: стела «Город воинской славы» в Волоколамске;
третий этап: 13 июня – групповая гонка протяжённостью 67 км по маршруту Можайск – Наро-Фоминск. Место старта: стела «Город воинской славы» в Можайске;
четвёртый этап: 14 июня – групповая гонка на 83 км по маршруту Наро-Фоминск – Истра. Место старта: стела «Город воинской славы в Наро-Фоминске;
пятый этап: 15 июня – групповая гонка на 85 км по маршруту Истра – Дмитров. Место старта: Ленино-Снегирёвский военный мемориал.
Планируется участие в велогонке свыше 80 спортсменов – профессиональных гонщиков, тренеров и любителей из велоклубов Москвы и Московской области, в том числе участников CBO.
«Велогонку Победы» предлагается сделать визитной карточкой Подмосковья и в будущем распространить на другие регионы России.
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