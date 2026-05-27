В Подмосковье проведут опрос про установку зарядных станций для электромобилей

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Опросе, посвящённый потребностям в установке новых зарядных станций для электромобилей на территории Московской области, проведёт министерство энергетики региона. Об этом сообщает его пресс-служба.





В ведомстве отметили, что электрозарядные станции устанавливают инвесторы за свой счёт. При этом учитываются возможности электросетей и ожидаемая загрузка ЭЗС.





«Развитие электротранспорта — один из приоритетов экологической политики региона. Мы хотим, чтобы зарядная инфраструктура развивалась адресно: там, где она действительно нужна жителям. Ваш голос поможет сделать этот процесс более эффективным», — заявил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.