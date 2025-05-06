Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Подмосковье проведут первый этап парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025

В Подмосковье проведут первый этап парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Оригинал
Первый из четырех этапов международного парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025 проведут на Пестовском водохранилище в округе Мытищи с 22 по 23 мая, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участниками регаты станут 20 самых сильных команд и около 100 спортсменов, в числе которых призёры и победители национальных и мировых Кубков и чемпионатов в разных классах яхт и лидеры российской сборной по парусному спорту», — говорится в сообщении.
В рамках турнира таже будут проводиться соревнования Tenzor Cup Junior для яхтсменов в возрасте от семи до 13 лет.

Отмечается, что турнира Tenzor Elite Cup 2025 будет проходить в четыре этапа, из которых первые три проведут на Пестовском водохранилище, а финальный — в Сочи.

Читайте также:

Кафанов: Конкуренция со стороны Сафонова заставляет Доннаруму играть всё лучше

Игорь Акинфеев подал заявку на регистрацию товарного знака

Бывший футболист «Спартака» Маркао верит, что клуб скоро снова станет чемпионом
#спорт
#минспорта мо
#парусный спорт
#яхты
#мытищи
#соревнования
В Клину выявили «резиновую» квартиру с мигрантами
06 мая 2025, 10:41

Фото: istockphoto.com/vichinterlang

Квартиру, в которой было фиктивно зарегистрировано десять мигрантов, выявили участковые в городском округе Клин, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Проверка показала, что хозяин квартиры поставил на миграционный учёт десять иностранных граждан, при этом не предоставив им место для временного проживания», — говорится в сообщении.
Против хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Химках задержали двух работников склада, которые украли оттуда строительные материалы и продали их на металлолом.

Читайте также:

Мужчина украл у своей тещи ювелирных украшений более чем на миллион рублей

ФНС арестовала счета блогера Subo из-за налоговых долгов

Мошенники похитили у пенсионера-художника в Москве более 1,5 миллиона рублей
#клин
#мигранты
#полиция
#происшествие
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьники Котельников присоединились к акции «Вахта памяти»
06 мая 2025, 10:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Ученики школ городского округа Котельники присоединились к патриотической акции «Вахта Памяти», которая проводится в рамках подмосковного марафона «Наследники Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках акции юнармейцы из школы №3 приняли участие в торжественном мероприятии у мемориала «Журавли» в микрорайоне Белая Дача. Акция началась с митинга, в котором приняли участие ветераны, общественники, учителя, школьники и их родители. Затем более 50 ребят исполнили песни и возложили цветы к памятнику. Память героев собравшиеся почтили минутой молчания», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Марафон «Наследники Победы» включает в себя также акции «Окна Победы», «Я помню», «Портреты Победы» и другие мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти.

Читайте также:

В городском округе Котельники состоялся телемост с городом-побратимом Судаком

Педагог из Котельников Ермакова стала чемпионкой России по лёгкой атлетике

Жительнице Котельников передали из Архангельской области медаль к 80-летию Победы
#котельники
#день победы
#великая отечественная война
#школьники
#мероприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность дорог Московской области утром 6 мая составила пять баллов
06 мая 2025, 09:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро вторника, 6 мая, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более миллиона машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

Расписание на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях изменится 8-11 мая

Подмосковным ветеранам напомнили об услугах бесплатного такси

В Дмитрове стартовал капитальный ремонт моста через реку Хамиловку
#минтранс мо
#дороги
#пробки
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье вошло в топ регионов по производству органической продукции
06 мая 2025, 09:40

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Органическая продукция — это товары, произведённые без применения синтетических удобрений, гормонов роста и искусственных добавок. В сфере животноводства действуют строгие стандарты: животные получают только натуральные корма и имеют свободный доступ к выгулу.
Такой подход обеспечивает высокое качество и натуральный вкус продукции, а также делает её безопасной как для потребителей, так и для окружающей среды, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам прошлого года Московская область заняла четвёртое место в рейтинге Роскачества среди российских регионов по числу сертифицированных производителей органики. Среди 11 представителей от региона вошла ферма М2 «Шульгино» из Волоколамского городского округа. Предприятие выпускает мясную и молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты, готовые блюда и товары для барбекю. В ассортименте – куриный и говяжий шашлык, купаты с сыром, классические и пикантные, маринованные крылышки, а также рулеты из индейки. Мясной цех выпускает около 300 наименований продукции из семи видов охлаждённого мяса, включая колбасы и деликатесы.

За первый квартал текущего года региональные производители произвели 364,5 тысячи тонн мяса и субпродуктов. Это составляет 3,8% от общего объема по стране и 8,1% – в Центральном федеральном округе.
Читайте также:

Подмосковные ветеринары провели более 12,7 тысяч исследований на птичий грипп

Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать вкусные и качественные корнеплоды

Подмосковный тепличный комплекс заместил европейских шмелей российскими
#московская область
#цех
#качество
#ферма
#товары
#предприятие
#шашлык
#блюда
#производители
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#волоколамск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участник СВО провёл «Урок мужества» в школе Серпухова
06 мая 2025, 09:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

«Урок мужества» провёл в Дашковской школе городского округа Серпухов командир отдельного мотострелкового батальона, подполковник, участник СВО с позывным «Француз» в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общение с участниками боевых действий дает подрастающему поколению возможность увидеть реальную цену свободы и мира, а также осознать значимость исторических событий, которые формируют современное общество», — отметил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Шимко.
Гостями «Урока мужества» стали также супруга бойца, его наставник — профессор кафедры «Автоматизированные системы управления» филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в городе Серпухов Владимир Цимбал, а также почётный гражданин Серпухова, советник главы округа генерал-майор Андрей Морозов.

Читайте также:

Для жителей и гостей Серпухова провели концерт «Фронтовая агитбригада»

Выставка в Серпухове расскажет о подвиге военных медиков

Капремонт детсада «Улыбка» в Серпухове завершат до 1 сентября
#сво
#серпухов
#школа
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате