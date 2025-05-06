В Подмосковье проведут первый этап парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Первый из четырех этапов международного парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025 проведут на Пестовском водохранилище в округе Мытищи с 22 по 23 мая, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участниками регаты станут 20 самых сильных команд и около 100 спортсменов, в числе которых призёры и победители национальных и мировых Кубков и чемпионатов в разных классах яхт и лидеры российской сборной по парусному спорту», — говорится в сообщении.В рамках турнира таже будут проводиться соревнования Tenzor Cup Junior для яхтсменов в возрасте от семи до 13 лет.
Отмечается, что турнира Tenzor Elite Cup 2025 будет проходить в четыре этапа, из которых первые три проведут на Пестовском водохранилище, а финальный — в Сочи.
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