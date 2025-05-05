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Бывший футболист «Спартака» Маркао верит, что клуб скоро снова станет чемпионом

Антонио Маркос/Маркао (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Антонио Маркос/Маркао (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Бывший футболист московского «Спартака» назвал самых сложных соперников, против которых ему доводилось играть в чемпионате России. Он также выразил уверенность, что его бывший клуб вскоре сумеет вновь стать чемпионом страны.
В разговоре с корреспондентом сетевого издания «РБ Спорт» бразильский атакующий полузащитник вспомнил, что самые трудные игры в российском чемпионате были у «Спартака» его времён против других столичных команд — «Локомотива», ЦСКА и «Динамо». Особенной принципиальностью и бескомпромиссной борьбой отличались матчи против «армейцев», отметил бывший легионер «красно-белых» Экс-футболист также сказал, что продолжает следить за чемпионатом России и игрой своей бывшей команды.

«Тогда мы всех побеждали, поскольку в нашем составе были игроки, которые могли самостоятельно решить исход матча. Я слежу за чемпионатом России и знаю, как играет команда. Да, тяжело было бороться за золото в этом сезоне, но я верю, что скоро "Спартак" снова станет чемпионом», — сказал Маркао в заключение.

Бразилец выступал за столичный «Спартак» в сезоне 2000/2001 годов. Болельщикам «красно-белых» Маркао больше всего запомнился по играм в Лиге чемпионов. В матчах против лиссабонского «Спортинга» и лондонского «Арсенала» он забил по два гола.

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Экс-футболист Ледяхов: Хлусевич сможет заиграть в средней европейской команде
05 мая 2025, 17:30

Фото: istockphoto/Andreyuu

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич вполне способен заиграть на хорошем уровне в Европе. Если не в топ-клубе, то в команде среднего уровня.
Такое мнение в разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» высказал бывший футболист «красно-белых» и сборной России Игорь Ледяхов, также имеющий опыт выступлений за испанский «Спортинг» из Хихона. Ранее появилась информация, что агент Хлусевича подыскивает для него варианты трудоустройства в Европе. Сам игрок не скрывает, что собирается покинуть «Спартак» нынешним летом.

«Наверное, с Хлусевичем надо расставаться, — сказал Ледяхов. — У него проблемы с главным тренером, раз он почти не играет. Хлусевич должен договариваться со "Спартаком". Будет лучше, если Даниил уйдет и будет играть».

Экс-футболист считает Хлусевича хорошим атакующим защитником и уверен, что тот вполне сможет успешно заиграть в любом европейском чемпионате в команде среднего уровня.

В нынешнем чемпионате защитник провёл за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Он выступает за столичный клуб с января 2022 года, а действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хлусевича в 4 миллиона евро.

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Игорь Акинфеев подал заявку на регистрацию товарного знака

Бывший футболист «Спартака» Маркао верит, что клуб скоро снова станет чемпионом
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Игорь Акинфеев подал заявку на регистрацию товарного знака
Голкипер Игорь Акинфеев намерен зарегистрировать собственный товарный знак
05 мая 2025, 17:24

Игорь Акинфеев (Фото: Telegram/ @pfcskamoscow)

Бывший голкипер футбольной сборной России Игорь Акинфеев подал заявку на регистрацию товарного знака. Об этом сообщает РИА Новости.

На логотипе будущего бренда будет запечатлен момент с 1/8 финала чемпионата мира 2018 с Испанией, когда Акинфеев смог ногой отразить пенальти. В том матче команда под руководством Станислава Черчесова победила и вышла в четвертьфинал турнира. Сборная России впервые в своей истории обыграла испанцев.

Нынешний капитан ЦСКА под собственным брендом планирует выпускать целый перечень продукции — от игрушек и до безалкогольных напитков.

Акинфеев является рекордсменом сборной России по числу матчей среди голкиперов — 110. Ему также принадлежит рекорд по количеству сухих встреч в сборной — 47.

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#игорь акинфеев
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#бренд
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РФС настаивает на проведении товарищеского матча сборной с Индонезией в Москве
05 мая 2025, 16:04

Фото: istockphoto/Pixfly

В сентябре запланированы товарищеские матчи основной и молодёжной сборных России против соперников из Индонезии. Российский футбольный союз (РФС) настаивает на проведении игры главной команды страны в Москве.
В настоящее вопрос выбора места проведения матчей является главным камнем преткновения в переговорах двух футбольных федераций, сообщает спортивный портал Metaratings.ru. Не исключён вариант, при котором молодёжная команда отправится играть на острова Юго-Восточной Азии, а первая сборная примет соперников из Индонезии в Москве.

Индонезия занимает 123-е место в рейтинге, составляемом Международной федерацией футбола (ФИФА). Команда России ранее никогда не встречалась с национальной сборной этой страны. С Индонезией играла сборная СССР в 1/4 финала Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Первая игра неожиданно закончилась нулевой ничьей. В переигровке советские футболисты разгромили соперников со счётом 4:0.

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«Они заслужили»: Егор Титов желает «Краснодару» стать чемпионом России
Егор Титов считает, что «Краснодар» достоин стать чемпионом России
05 мая 2025, 15:46

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Егор Титов порассуждал о возможном исходе чемпионской гонки в МИР Российской премьер-лиге, вышедшей на финишную прямую. Он считает, что футболисты «Краснодара» и сам клуб заслужили право стать чемпионами.
В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru экс-футболист подчеркнул, что не является болельщиком ни Зенита, ни Краснодара. Однако он признался, что симпатизирует владельцу южного клуба Сергею Галицкому.

«Человек, который сделал сам эту команду и вкладывает средства в клуб, в город. Я уверен, что он продолжит это делать. И это все знают, болельщики понимают. Поэтому чисто с этой точки зрения, что команда заслужила, я пожелаю, чтобы чемпионом стал "Краснодар"», — сказал бывший капитан столичного «Спартака».

При этом он отметил, что если победу в чемпионате одержит «Зенит», в этом не будет какой-то несправедливости. Это будет означать лишь то, что клуб заслужил седьмое чемпионство подряд, сумел использовать свои сильные стороны и ошибки соперников. Любой исход турнира следует принять как данность, заключил Егор Титов.

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«Шансы ещё есть»: Экс-хоккеист Коньков верит в московское «Динамо» в серии с «Трактором»
Экс-хоккеист Коньков считает, что у «Динамо» есть шансы в серии с «Трактором»
05 мая 2025, 15:17

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Столичное «Динамо» не стоит окончательно сбрасывать со счетов, у команды ещё есть шансы в противостоянии с челябинским «Трактором». Такое мнение высказал бывший хоккеист «бело-голубых» Сергей Коньков, дважды выигрывавший вместе с клубом Кубок Гагарина.
Напомним, челябинцы ведут в серии со счётом 3:1. Они выиграли два первых матча у себя дома, а затем, когда команды переехали в Москву, упрочили своё преимущество, добившись победы в третьей игре подряд. Лишь в третьем матче «Динамо» сумело одержать победу, сократив отставание в противостоянии, которое продлится до четырёх побед одной из команд.

В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru Коньков признал, что все козыри сейчас у «Трактора» и они постараются закончить серию в следующем матче у себя дома.

«"Динамо" прижато к стенке, и для них игра в Челябинске — это очередной матч жизни. У москвичей есть шансы, они показали, как могут играть в Казани. "Динамо" может зацепиться. Молодцы, что взяли один матч, это даст немного кислорода, поднимет боевой дух», — сказал экс-хоккеист.

Он отметил, что все игры проходили очень упорно. Единственный матч, где отрыв победившей команды был больше одной шайбы, выиграло как раз «Динамо». У «бело-голубых» остаются шансы на успех, несмотря на катастрофическое начало серии, заключил Коньков.

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