Бывший футболист «Спартака» Маркао верит, что клуб скоро снова станет чемпионом

Антонио Маркос/Маркао (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Бывший футболист московского «Спартака» назвал самых сложных соперников, против которых ему доводилось играть в чемпионате России. Он также выразил уверенность, что его бывший клуб вскоре сумеет вновь стать чемпионом страны.
В разговоре с корреспондентом сетевого издания «РБ Спорт» бразильский атакующий полузащитник вспомнил, что самые трудные игры в российском чемпионате были у «Спартака» его времён против других столичных команд — «Локомотива», ЦСКА и «Динамо». Особенной принципиальностью и бескомпромиссной борьбой отличались матчи против «армейцев», отметил бывший легионер «красно-белых» Экс-футболист также сказал, что продолжает следить за чемпионатом России и игрой своей бывшей команды.
Бразилец выступал за столичный «Спартак» в сезоне 2000/2001 годов. Болельщикам «красно-белых» Маркао больше всего запомнился по играм в Лиге чемпионов. В матчах против лиссабонского «Спортинга» и лондонского «Арсенала» он забил по два гола.
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«Тогда мы всех побеждали, поскольку в нашем составе были игроки, которые могли самостоятельно решить исход матча. Я слежу за чемпионатом России и знаю, как играет команда. Да, тяжело было бороться за золото в этом сезоне, но я верю, что скоро "Спартак" снова станет чемпионом», — сказал Маркао в заключение.
Бразилец выступал за столичный «Спартак» в сезоне 2000/2001 годов. Болельщикам «красно-белых» Маркао больше всего запомнился по играм в Лиге чемпионов. В матчах против лиссабонского «Спортинга» и лондонского «Арсенала» он забил по два гола.
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Александр Бойцов