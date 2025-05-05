Кафанов: Конкуренция со стороны Сафонова заставляет Доннаруму играть всё лучше

Фото: istockphoto/Rost-9D
Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарума вынужден постоянно совершенствоваться и играть на самом высоком уровне. К этому его вынуждает конкуренция со стороны российского голкипера Матвея Сафонова.
Такое мнение в разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» высказал тренер вратарей футбольного клуба «Ростов» и сборной России Виталий Кафанов. Он считает Сафонова и его итальянского коллегу по амплуа голкиперами одного уровня и класса.
Напомним, Матвей Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара» летом 2024 года. Стоимость трансфера составила 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, включая Лигу чемпионов. В них он пропустил 13 мячей, шесть раз оставив свои ворота в неприкосновенности. На счету Доннарумы 37 проведённых матчей, столько же пропущенных голов и 11 игр «на ноль».
Читайте также:
Игорь Акинфеев подал заявку на регистрацию товарного знака
Экс-футболист Ледяхов: Хлусевич сможет заиграть в средней европейской команде
Сёмин: Кузяев должен продолжать бороться за место в основном составе «Гавра»
«Конкуренция, которую навязал Доннарумме Матвей, заставляет итальянца играть на самом высоком уровне. Это заслуга Сафонова», — сказал тренер, многократно пересекавшийся с голкипером в сборной страны.
Напомним, Матвей Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара» летом 2024 года. Стоимость трансфера составила 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, включая Лигу чемпионов. В них он пропустил 13 мячей, шесть раз оставив свои ворота в неприкосновенности. На счету Доннарумы 37 проведённых матчей, столько же пропущенных голов и 11 игр «на ноль».
Читайте также:
Игорь Акинфеев подал заявку на регистрацию товарного знака
Экс-футболист Ледяхов: Хлусевич сможет заиграть в средней европейской команде
Сёмин: Кузяев должен продолжать бороться за место в основном составе «Гавра»
Александр Бойцов