Игорь Акинфеев (Фото: Telegram/ @pfcskamoscow)
Бывший голкипер футбольной сборной России Игорь Акинфеев подал заявку на регистрацию товарного знака. Об этом сообщает РИА Новости.
На логотипе будущего бренда будет запечатлен момент с 1/8 финала чемпионата мира 2018 с Испанией, когда Акинфеев смог ногой отразить пенальти. В том матче команда под руководством Станислава Черчесова победила и вышла в четвертьфинал турнира. Сборная России впервые в своей истории обыграла испанцев.
Нынешний капитан ЦСКА под собственным брендом планирует выпускать целый перечень продукции — от игрушек и до безалкогольных напитков.
Акинфеев является рекордсменом сборной России по числу матчей среди голкиперов — 110. Ему также принадлежит рекорд по количеству сухих встреч в сборной — 47.
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На логотипе будущего бренда будет запечатлен момент с 1/8 финала чемпионата мира 2018 с Испанией, когда Акинфеев смог ногой отразить пенальти. В том матче команда под руководством Станислава Черчесова победила и вышла в четвертьфинал турнира. Сборная России впервые в своей истории обыграла испанцев.
Нынешний капитан ЦСКА под собственным брендом планирует выпускать целый перечень продукции — от игрушек и до безалкогольных напитков.
Акинфеев является рекордсменом сборной России по числу матчей среди голкиперов — 110. Ему также принадлежит рекорд по количеству сухих встреч в сборной — 47.
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