В Подольске прошла военно-патриотическая игра «Юнармейский привал»
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В Подольске состоялась военно-патриотическая игра «Юнармейский привал», организованная региональным штабом Юнармии. В соревнованиях приняли участие более 100 юнармейцев — всего 12 команд из Московской и Калужской областей, среди них и школьники из Подольска, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Главным испытанием стал кулинарный конкурс: участники за 55 минут готовили кашу с тушёнкой, салат и чай из одинакового набора продуктов. Работу команд оценивало жюри во главе с капитаном первого ранга, руководителем подольского совета ветеранов ВС РФ Григорием Примушковым.
Кроме того, ребята показывали навыки в стрельбе из лазерного тира, скалолазании, управлении беспилотниками, а также соревновались в знании этикета и сервировке стола. Команда «Пламя» из подольской школы № 33 заняла третье место. Организацией и судейством занимался Дом Юнармии Подольска, не принимая участия в конкурсах для сохранения объективности.
Руководитель регионального отделения Юнармии, директор школы имени Дмитрия Зернова Евгений Лукошников отметил, что в эпоху гаджетов важно, чтобы дети умели создавать что-то своими руками.
«Кулинария — отличный способ развить эту способность», — подчеркнул он.