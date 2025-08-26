В Подольске прошла военно-патриотическая игра «Юнармейский привал»

26 августа 2025, 09:01

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске состоялась военно-патриотическая игра «Юнармейский привал», организованная региональным штабом Юнармии. В соревнованиях приняли участие более 100 юнармейцев — всего 12 команд из Московской и Калужской областей, среди них и школьники из Подольска, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Главным испытанием стал кулинарный конкурс: участники за 55 минут готовили кашу с тушёнкой, салат и чай из одинакового набора продуктов. Работу команд оценивало жюри во главе с капитаном первого ранга, руководителем подольского совета ветеранов ВС РФ Григорием Примушковым.



Кроме того, ребята показывали навыки в стрельбе из лазерного тира, скалолазании, управлении беспилотниками, а также соревновались в знании этикета и сервировке стола. Команда «Пламя» из подольской школы № 33 заняла третье место. Организацией и судейством занимался Дом Юнармии Подольска, не принимая участия в конкурсах для сохранения объективности.



Руководитель регионального отделения Юнармии, директор школы имени Дмитрия Зернова Евгений Лукошников отметил, что в эпоху гаджетов важно, чтобы дети умели создавать что-то своими руками.



