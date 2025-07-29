В Подмосковье проведут третий этап парусной регаты Tenzor Elite Cup

29 июля 2025, 15:40

оригинал Фото: istockphoto.com/dmbaker

Третий этап соревнований по парусному спорту Tenzor Elite Cup 2025 будет проходить на Пироговском водохранилище в подмосковном округе Мытищи с 4 по 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба яхт-клуба Tenzor Sailing Club.





Участниками соревнований станут как лучшие российские спортсмены, так и интернациональные команды.





«Соревнования Tenzor Elite Cup 2025 являются одним из крупнейших событий в мире парусного спорта. Гонки проходят на яхтах класса MX700», — отмечается в сообщении.