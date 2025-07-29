В Подмосковье проведут третий этап парусной регаты Tenzor Elite Cup
Третий этап соревнований по парусному спорту Tenzor Elite Cup 2025 будет проходить на Пироговском водохранилище в подмосковном округе Мытищи с 4 по 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба яхт-клуба Tenzor Sailing Club.
Участниками соревнований станут как лучшие российские спортсмены, так и интернациональные команды.
«Соревнования Tenzor Elite Cup 2025 являются одним из крупнейших событий в мире парусного спорта. Гонки проходят на яхтах класса MX700», — отмечается в сообщении.В рамках турнира запланированы также детские парусные соревнования Tenzor Cup Junior. В них примут участие ребята в возрасте от семи до тринадцати лет. Организаторы подчёркивают, что детская регата не только знакомит ребят с миром парусного спорта, но и помогает популяризировать эту дисциплину среди массовой аудитории.