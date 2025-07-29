Бывший защитник «Рубина» раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Балтикой»

29 июля 2025, 13:38

Экс-защитник «Рубина» Попов: у «Балтики» хорошая физическая форма

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший защитник «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов поделился своим мнением о старте сезона для «Спартака» и прокомментировал их матч против «Балтики».





26 июля в рамках второго тура «Спартак» потерпел поражение на своем стадионе, уступив «Балтике» с разгромным счетом 0:3. Голы забили хавбек Владислав Саусь, форвард Чинонсо Оффор и полузащитник Николай Титков. В составе «Спартака» красные карточки получили Антон Заболотный и Маркиньос.





«Команды либо выигрывают за счет физической подготовки, либо благодаря качеству игроков. У «Спартака» не было ни того, ни другого. В то время как у «Балтики» хорошая физическая форма, и они тактически грамотно перестраиваются. На данный момент команда производит неплохое впечатление. Однако, футбол — это больше о технике и тактике, а не только о физике. Если «Балтике» попадется соперник, который будет играть в современный и правильный футбол, им тоже будет непросто. Хотя это не один из лидеров чемпионата, их текущая игра заслуживает похвалы», — отметил Попов в интервью Metaratings.ru.