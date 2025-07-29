Божович: действия Морено – популизм, тренер не имеет права требовать такое

29 июля 2025, 13:51

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший главный тренер московских «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович прокомментировал слова главного тренера футбольного клуба «Сочи» Роберта Морено после поражения в матче второго тура Российской Премьер-Лиги против «Акрона» (0:4).