Божович: действия Морено – популизм, тренер не имеет права требовать такое
Бывший главный тренер московских «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович прокомментировал слова главного тренера футбольного клуба «Сочи» Роберта Морено после поражения в матче второго тура Российской Премьер-Лиги против «Акрона» (0:4).
Божович не поддержал Морено, который заявил о намерении отдать половину своей месячной зарплаты из-за плохой игры команды и призвал футболистов поступить аналогично. Он отметил, что сам мог бы уйти в отставку после подобного матча, но не стал бы прибегать к такому методу. Тренер не исключил, что Морено не подготовил игроков должным образом к встрече, раз они показали такой результат.
По его мнению, спортивный наставник не имеет права требовать от игроков подобных действий и отметил, что никогда не сталкивался с подобным в своей карьере, приводит его слова Metaratings.ru. Также он согласился с тем, что действия Морено выглядят как популизм.
Напомним, после двух разгромных поражений на старте сезона Российской Премьер-Лиги Морено выразил готовность отдать половину своей зарплаты. Он охарактеризовал игру команды как «позорную» и признался, что испытывает стыд, которого не чувствовал за всю свою тренерскую карьеру.
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