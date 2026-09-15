В Подмосковье проведут Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта
В Московской области состоится Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта среди учащейся молодёжи и ветеранов боевых действий «Победа». Он пройдёт с 26 по 30 сентября в многофункциональном физкультурно-спортивном комплексе «Борисоглебский» в Раменском, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В фестивале примут участие около 500 человек.
В программу включены такие дисциплины, как программирование систем информационной безопасности, класс 75 мм – командные соревнования, двоеборье – тактическая стрельба и тактический трёхмерный бой.
Для зрителей и болельщиков подготовят интерактивные зоны и дискуссионные площадки, где можно будет познакомиться с технологичными видами спорта.
Программа фестиваля, подробная информация и регистрация доступны по ссылке.
Читайте также: