В Подмосковье проведут Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта

15 сентября 2026, 20:30

оригинал Фото: спортивныйрезерв.рф

В Московской области состоится Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта среди учащейся молодёжи и ветеранов боевых действий «Победа». Он пройдёт с 26 по 30 сентября в многофункциональном физкультурно-спортивном комплексе «Борисоглебский» в Раменском, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.