Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности при использовании обогревателей
Осень в Московской области началась с ночных холодов. Многие жители уже начали включать электрические обогреватели.
Однако именно в межсезонье резко возрастает число пожаров из-за неправильной эксплуатации отопительных приборов. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Безопасность начинается с мелочей. Чтобы обогреватель радовал теплом, а не стал причиной беды, нужно запомнить несколько простых, но важных правил. Используйте только заводские обогреватели, так как самодельные приборы смертельно опасны. Осмотрите шнур, вилку и розетку. При наличии любого повреждения необходимо заменить деталь. Не включайте одновременно несколько мощных приборов в одну розетку, так как это приводит к перегрузке сети», – отметили в ведомстве.Там также рассказали, где установить обогреватель.
«Прибор должен находиться на безопасном расстоянии от штор, мягкой мебели и легковоспламеняющихся предметов. Не располагайте провод под коврами и покрытиями и никогда не ставьте на него тяжести. Не включайте обогреватель в захламлённых комнатах, а также рядом с красками, растворителями и другими горючими жидкостями», – предупредили в пресс-службе.Во время работы обогревателя категорически запрещено накрывать или сушить на нём вещи. Это одна из главных причин пожаров.
Недопустимо оставлять прибор без присмотра и тем более – включать его на ночь. Ни в коем случае нельзя игнорировать посторонние запахи, искрение или шум. При первых признаках неисправности нужно немедленно отключить устройство.
В Мособлпожспасе также посоветовали регулярно очищать обогреватель от пыли. Она скапливается на нагревательных элементах и может вспыхнуть. Помимо этого, рекомендуется вовремя ремонтировать и заменять изношенные части прибора.