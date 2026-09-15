Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности при использовании обогревателей

15 сентября 2026, 20:00

оригинал Фото: istockphoto / Iuliia Mikhalitskaia

Осень в Московской области началась с ночных холодов. Многие жители уже начали включать электрические обогреватели.





Однако именно в межсезонье резко возрастает число пожаров из-за неправильной эксплуатации отопительных приборов. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.

«Безопасность начинается с мелочей. Чтобы обогреватель радовал теплом, а не стал причиной беды, нужно запомнить несколько простых, но важных правил. Используйте только заводские обогреватели, так как самодельные приборы смертельно опасны. Осмотрите шнур, вилку и розетку. При наличии любого повреждения необходимо заменить деталь. Не включайте одновременно несколько мощных приборов в одну розетку, так как это приводит к перегрузке сети», – отметили в ведомстве.

«Прибор должен находиться на безопасном расстоянии от штор, мягкой мебели и легковоспламеняющихся предметов. Не располагайте провод под коврами и покрытиями и никогда не ставьте на него тяжести. Не включайте обогреватель в захламлённых комнатах, а также рядом с красками, растворителями и другими горючими жидкостями», – предупредили в пресс-службе.