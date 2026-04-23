В Подмосковье провели более 1,5 млн телемедицинских консультаций

23 апреля 2026, 15:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше полутора миллионов дистанционных консультаций с врачами получили жители Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На телемедицинском приёме пациент может обсудить со специалистом результаты диспансеризации и данные из анализов, получить корректировку терапии, закрыть больничный лист и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.





«Сегодня онлайн-консультации позволяют пациенту закрыть большой спектр вопросов. И мы продолжаем развивать этот сервис», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.