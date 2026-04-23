В Подмосковье провели более 1,5 млн телемедицинских консультаций
Свыше полутора миллионов дистанционных консультаций с врачами получили жители Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
На телемедицинском приёме пациент может обсудить со специалистом результаты диспансеризации и данные из анализов, получить корректировку терапии, закрыть больничный лист и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.
«Сегодня онлайн-консультации позволяют пациенту закрыть большой спектр вопросов. И мы продолжаем развивать этот сервис», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Получить телемедицинскую консультацию могут взрослые, включая беременных женщин, и дети. Запись доступна по телефону 122, через инфомат в поликлинике, приложение «Добродел:Телемедицина», подмосковный портал госуслуг «Здоровье» и с помощью чат-бота Дениса в мессенджере МАХ.