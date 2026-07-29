В Подмосковье провели масштабные рейды по безопасности на воде
Водоёмы Московской области с возвращением летней жары вновь стали центрами притяжения для жителей и гостей региона. По всему региону проходят масштабные межведомственные рейды, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью.
Чтобы отдых не обернулся трагедией, сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы. Цель – не просто наказать нарушителей, а предотвратить несчастные случаи, напомнить о правилах безопасности.
«В Можайске местные власти, сотрудники полиции, народные дружинники и представители пожарного надзора объединили усилия, чтобы охватить как можно больше зон отдыха. С отдыхающими проводят разъяснительные беседы. Чтобы важная информация усваивалась лучше, им вручают памятки с инструкциями, как вести себя в экстренных ситуациях на воде. На Истринском водохранилище состоялся рейд с участием инспекторов ГИМС, пожарных и бойцов ОМОН «Меч». Проверяли, как судоводители соблюдают требования безопасности», – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что особую тревогу у спасателей вызывают оставленные без присмотра у воды дети. В ходе совместного патрулирования сотрудников ГИМС и представителей думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства акцент сделали именно на безопасности несовершеннолетних. В ходе выезда составили семь административных постановлений. Отдыхающим в очередной раз напомнили, что жизнь ребёнка – это ответственность родителей.
Сотрудники МЧС также рассказали гражданам, что купаться можно только в специально оборудованных местах, а при управлении маломерными судами необходимо строго соблюдать правила плавания.