В Подмосковье провели масштабные рейды по безопасности на воде

29 июля 2026, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Водоёмы Московской области с возвращением летней жары вновь стали центрами притяжения для жителей и гостей региона. По всему региону проходят масштабные межведомственные рейды, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью.





Чтобы отдых не обернулся трагедией, сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы. Цель – не просто наказать нарушителей, а предотвратить несчастные случаи, напомнить о правилах безопасности.

«В Можайске местные власти, сотрудники полиции, народные дружинники и представители пожарного надзора объединили усилия, чтобы охватить как можно больше зон отдыха. С отдыхающими проводят разъяснительные беседы. Чтобы важная информация усваивалась лучше, им вручают памятки с инструкциями, как вести себя в экстренных ситуациях на воде. На Истринском водохранилище состоялся рейд с участием инспекторов ГИМС, пожарных и бойцов ОМОН «Меч». Проверяли, как судоводители соблюдают требования безопасности», – рассказали в пресс-службе.