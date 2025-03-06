В Подмосковье провели рейды по выявлению нарушений в торговле алкоголем

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Рейды по проверке соблюдения правил продажи алкогольной продукции провели во всех округах Московской области, в них приняли участие сотрудники полиции, местных администраций и областного Минсельхозпрода, сообщает пресс-служба министерства.
«В ходе рейда было выявлено несколько нарушений, в том числе в одном из магазинов в Подольске. Спиртное оттуда изъяли, а владельцу магазина теперь грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей. В Долгопрудном проверялось соблюдение запрета на продажу алкоголя после 23:00 и тоже было вскрыто нарушение — участники рейда выявили продажу двух бутылок слабоалкогольной продукции в ночное время», — говорится в сообщении.Отмечается, что такие рейды проводятся на территории Московской области регулярно.
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