В России может появиться запрет на продажу алкоголя по воскресеньям

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Законопроект о запрете продажи алкоголя по воскресеньям разместил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Свинцов. Парламентарий предложил внести изменения в соответствующее законодательство.
Речь идет про закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
По мнению Свинцова, его инициатива повлияет на рождаемость и даст толчок в борьбе с алкоголизацией населения.
Ранее в Госдуме рассказывали, кому следует ожидать индексации пенсии в апреле.
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«В абзаце первом подпункта 9 пункта 2 после слов «не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени» дополнить словами «, а также в выходной день (воскресенье)», — гласит документ.В пояснительной записке сказано, что в последние годы в стране выросли продажа и употребление алкоголя. Депутат подчеркнул, что в воскресенье можно заняться делами, хобби или провести время с семьей.
По мнению Свинцова, его инициатива повлияет на рождаемость и даст толчок в борьбе с алкоголизацией населения.
Ранее в Госдуме рассказывали, кому следует ожидать индексации пенсии в апреле.
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Никита Кротов