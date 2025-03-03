В России может появиться запрет на продажу алкоголя по воскресеньям

В народных традициях 4 марта называют «Филей вешним», что символизирует приход весны, которая с каждым днём становится всё более ощутимой. Православная церковь в эту дату почитает апостолов Архиппа, Филимона и мученицу равноапостольную Апфию. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».